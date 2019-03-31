Додано: Сер 03 лип, 2019 23:02

тарасов написав: Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...

Если пару недель звонков не будет, буду снижаться... Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...

Смотрите, этим летом я пока не сдаю, но:Если Бывалый запостил именно Вашу квартиру, то она совсем не убита. Ремонт немного не в тренде, но если гнаться за трендом, то весь доход будет уходить на ремонты. Если это та квартира, то цена нормальная, а то, что нет звонков и просмотров, то просто дикий несезон. На венике 1к студия 25-35 м2 за 8-8,5 уходят. Я тут ЛОКАЦИЯ. У меня было 2 раза попадания в несезон - первый раз тупо шел поток просмотров пока в конце августа таки не сдал. 3 недели. 2-й раз как раз, то что писал, в 2015-м. Началась экспозиция во второй половине мая - это было нечто, я не послушался маклера, цены падали со скоростью домкрата, он мне сразу сказал ставить низкую, я не поверил. Когда понял, что надо было верить, начал снижать на 500 грн в неделю. И не успевал за падением. Простой 1,5 месяца и если-бы не случайность, то простой еще продолжался-бы фиг знает сколько. Тогда 2к сталинка на Татарке выставлялась за 5 кгрн, а 1к на венике в панельке за 3,2 кгрн.Тогда цены падали, а квартиры не сдавались - понятно к чему я? Может есть смысл подождать уже месяц-полтора и потом у Вашего подъезда драка начнется из студентов и прочих. Решайте сами. Несезон можно победить ценой (а можно и не победить), но поднять потом ценник будет трудно.