А у вас что есть? шерсть...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:44
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:52
Выбор есть, конечно не такой, как в Поцреотиках. Думаете прям колоссальный спрос снять ТАКУЮ квартиру на 4-5000 дороже, чем аналогичную в 10минутах на метро? - Недалеко на Саксаганского аналогичная 60м2 двушка, повышение до 14 с большим скрипом айтишник пережевал. Так там еще что-то из коммуналки включено..
Савченко Шарий Так!
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:01
Что за страшилки вы поначитали? Это может быть поголовным только в УКО-доме с временным подключением всего. В старом фонде до 3-4к зимой доходит, но за 3комн. В нормальном новострое с теплосчетчиком- раза в полтора меньше.
Савченко Шарий Так!
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:02
Смотрите, этим летом я пока не сдаю, но:
Если Бывалый запостил именно Вашу квартиру, то она совсем не убита. Ремонт немного не в тренде, но если гнаться за трендом, то весь доход будет уходить на ремонты. Если это та квартира, то цена нормальная, а то, что нет звонков и просмотров, то просто дикий несезон. На венике 1к студия 25-35 м2 за 8-8,5 уходят. Я тут ЛОКАЦИЯ. У меня было 2 раза попадания в несезон - первый раз тупо шел поток просмотров пока в конце августа таки не сдал. 3 недели. 2-й раз как раз, то что писал, в 2015-м. Началась экспозиция во второй половине мая - это было нечто, я не послушался маклера, цены падали со скоростью домкрата, он мне сразу сказал ставить низкую, я не поверил. Когда понял, что надо было верить, начал снижать на 500 грн в неделю. И не успевал за падением. Простой 1,5 месяца и если-бы не случайность, то простой еще продолжался-бы фиг знает сколько. Тогда 2к сталинка на Татарке выставлялась за 5 кгрн, а 1к на венике в панельке за 3,2 кгрн.
Тогда цены падали, а квартиры не сдавались - понятно к чему я? Может есть смысл подождать уже месяц-полтора и потом у Вашего подъезда драка начнется из студентов и прочих. Решайте сами. Несезон можно победить ценой (а можно и не победить), но поднять потом ценник будет трудно.
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:04
Глянул в обьявление и увидел что ваша квартира имеет такой катастрофический недостаток, что простой в полгода-год это будет не много.
Но нельзя на основании этого делать вывод о рынке - рынок живой и сейчас, только что посдавал много квартир по рынку, за 2 недели. Люди активно приходили на просмотры.
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:06
Блин, нормальная хата на 15 кгрн, осенью вообще не вопрос сдать будет.
Если ей дать трендовый ремонт, то оно не сдастся за столько, чтобы разницей отбить вложения.
Я-бы так сдавал и не парился. Надо ждать и не жмотиться на ТОП-объявы.
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:17
Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?
Сейчас вся "рыба" на югах и в селах, дачники повыставляли свои халупы н аренду до октября. И в этой луже ничего не ловится. К тому-же сколько новостроев вывалилось в аренду.
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:18
Не сдаст и осенью, бо не понимает что он делает. Прочитайте внимательно обьяву.
Ее дала кизда Светка, которая непонятно чем занимается. У нее других обьяв нет, значит нет потока клиентов, она тупо ждет что ктото прийдет именно на эту обьяву.
И это позволит ей - самое главное - заработать КОМИССИЮ, на которой сделан особый акцент в обьявлении. При чем комиссией своей она с брокерами не делится, значит все брокеры, у которых клиенты - будут ее бортовать.
Все что происходит с обьявой - это полный бред.
Пусть даст от себя частное обьявление «БЕЗ комиссии» про эту хату за 15000грн и она уйдет максимум за неделю, а в сентябре ушла бы за день.
Но наш поцвент слишком ленив для этого (5 минут работы со смартфона). Ок. Но не нужно трындеть что ничего не сдается. Это Светка тупит, а не рынок стоит.
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:26
Про коммуналь даже не начинайте.
Коммуналь не идет в рент. Это разве что неопытная бабулька сдает.
Кто по чем снял - это "старая песня о главном", а кто и за сколько сдал - это совсем другая песня.
У каждого стоит своя задача - у арендатора снять дешевле, у арендодателя - сдать дороже, у посредника - уломать арендодателя на минимальную цену, чтобы сдать побыстрее, получить свои 50% и не кататься на просмотры, так как его заработок от сделки, а не от просмотров.
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:31
И что именно Вы относите к недостаткам?
Вы не забывайте - сейчас правят бал свежие новострои, но сколько из них в такой локации и что они стоят?
Впрочем, я может не спец по старому фонду, но кто-то все время талдычил "локейшн! локейшн! энд локейшн!"
|