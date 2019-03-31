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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1485148614871488>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 45
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:44

  Прохожий написав:
  тарасов написав:дак она только больших рыб берет... :mrgreen:
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..

согласен, у вас даже не рыба а "голубой кит" :mrgreen:

А у вас что есть? шерсть... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:52

  UA написав:
  antonivs3 написав:
  UA написав:Странно. Должны смотреть и торговаться до 12-13.

не должны и не будут. на актуальную цену придут, сторгуют 5-10% и снимут.

Хе!... Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой? :mrgreen:

Выбор есть, конечно не такой, как в Поцреотиках. Думаете прям колоссальный спрос снять ТАКУЮ квартиру на 4-5000 дороже, чем аналогичную в 10минутах на метро? - Недалеко на Саксаганского аналогичная 60м2 двушка, повышение до 14 с большим скрипом айтишник пережевал. Так там еще что-то из коммуналки включено..
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:01

  Menwyy написав: коммуналка доходит до 5-6к грн в зимний период за 2к и 3-4к грн за 1к квартиры? При чем это поголовные ситуации..
Что за страшилки вы поначитали? Это может быть поголовным только в УКО-доме с временным подключением всего. В старом фонде до 3-4к зимой доходит, но за 3комн. В нормальном новострое с теплосчетчиком- раза в полтора меньше.
Савченко Шарий Так!
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:02

  тарасов написав:Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...
Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...


Смотрите, этим летом я пока не сдаю, но:
Если Бывалый запостил именно Вашу квартиру, то она совсем не убита. Ремонт немного не в тренде, но если гнаться за трендом, то весь доход будет уходить на ремонты. Если это та квартира, то цена нормальная, а то, что нет звонков и просмотров, то просто дикий несезон. На венике 1к студия 25-35 м2 за 8-8,5 уходят. Я тут ЛОКАЦИЯ. У меня было 2 раза попадания в несезон - первый раз тупо шел поток просмотров пока в конце августа таки не сдал. 3 недели. 2-й раз как раз, то что писал, в 2015-м. Началась экспозиция во второй половине мая - это было нечто, я не послушался маклера, цены падали со скоростью домкрата, он мне сразу сказал ставить низкую, я не поверил. Когда понял, что надо было верить, начал снижать на 500 грн в неделю. И не успевал за падением. Простой 1,5 месяца и если-бы не случайность, то простой еще продолжался-бы фиг знает сколько. Тогда 2к сталинка на Татарке выставлялась за 5 кгрн, а 1к на венике в панельке за 3,2 кгрн.
Тогда цены падали, а квартиры не сдавались - понятно к чему я? Может есть смысл подождать уже месяц-полтора и потом у Вашего подъезда драка начнется из студентов и прочих. Решайте сами. Несезон можно победить ценой (а можно и не победить), но поднять потом ценник будет трудно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:04

  тарасов написав:Vadim V
дак она только больших рыб берет... :mrgreen:
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..



Глянул в обьявление и увидел что ваша квартира имеет такой катастрофический недостаток, что простой в полгода-год это будет не много.

Но нельзя на основании этого делать вывод о рынке - рынок живой и сейчас, только что посдавал много квартир по рынку, за 2 недели. Люди активно приходили на просмотры.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:06

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Не обращайте внимания. Он просто так троллит - обычное дело для Прохожего

аргументируете?

квартира в данном виде чисто для посуточной аренды
где там находиться не во время сна? на 8 метровой кухне или на кровати?
если на длительную нужно комнату переделать
и кстати рабочая зона в кухне очень нерационально распланирована


Блин, нормальная хата на 15 кгрн, осенью вообще не вопрос сдать будет.
Если ей дать трендовый ремонт, то оно не сдастся за столько, чтобы разницей отбить вложения.
Я-бы так сдавал и не парился. Надо ждать и не жмотиться на ТОП-объявы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:17

  antonivs3 написав:
  Vadim V написав:
  antonivs3 написав:При одном условии- адекватность цены

Как считать ?

В ходовом сегменте если за неделю не сдано- перебор.
4комнатные хоромы за пару тысяч евро и дороже могут пустовать месяцами даже при актуальной цене..


Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?
Сейчас вся "рыба" на югах и в селах, дачники повыставляли свои халупы н аренду до октября. И в этой луже ничего не ловится. К тому-же сколько новостроев вывалилось в аренду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:18

  rjkz написав:Блин, нормальная хата на 15 кгрн, осенью вообще не вопрос сдать будет.
.


Не сдаст и осенью, бо не понимает что он делает. Прочитайте внимательно обьяву.

Ее дала кизда Светка, которая непонятно чем занимается. У нее других обьяв нет, значит нет потока клиентов, она тупо ждет что ктото прийдет именно на эту обьяву.

И это позволит ей - самое главное - заработать КОМИССИЮ, на которой сделан особый акцент в обьявлении. При чем комиссией своей она с брокерами не делится, значит все брокеры, у которых клиенты - будут ее бортовать.

Все что происходит с обьявой - это полный бред.

Пусть даст от себя частное обьявление «БЕЗ комиссии» про эту хату за 15000грн и она уйдет максимум за неделю, а в сентябре ушла бы за день.

Но наш поцвент слишком ленив для этого (5 минут работы со смартфона). Ок. Но не нужно трындеть что ничего не сдается. Это Светка тупит, а не рынок стоит.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:26

  antonivs3 написав:
  UA написав:
  antonivs3 написав:не должны и не будут. на актуальную цену придут, сторгуют 5-10% и снимут.

Хе!... Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой? :mrgreen:

Выбор есть, конечно не такой, как в Поцреотиках. Думаете прям колоссальный спрос снять ТАКУЮ квартиру на 4-5000 дороже, чем аналогичную в 10минутах на метро? - Недалеко на Саксаганского аналогичная 60м2 двушка, повышение до 14 с большим скрипом айтишник пережевал. Так там еще что-то из коммуналки включено..


Про коммуналь даже не начинайте.
Коммуналь не идет в рент. Это разве что неопытная бабулька сдает.
Кто по чем снял - это "старая песня о главном", а кто и за сколько сдал - это совсем другая песня.
У каждого стоит своя задача - у арендатора снять дешевле, у арендодателя - сдать дороже, у посредника - уломать арендодателя на минимальную цену, чтобы сдать побыстрее, получить свои 50% и не кататься на просмотры, так как его заработок от сделки, а не от просмотров.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:31

  investorkiev написав:
  тарасов написав:Vadim V
дак она только больших рыб берет... :mrgreen:
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..



Глянул в обьявление и увидел что ваша квартира имеет такой катастрофический недостаток, что простой в полгода-год это будет не много.

Но нельзя на основании этого делать вывод о рынке - рынок живой и сейчас, только что посдавал много квартир по рынку, за 2 недели. Люди активно приходили на просмотры.


И что именно Вы относите к недостаткам?
Вы не забывайте - сейчас правят бал свежие новострои, но сколько из них в такой локации и что они стоят?
Впрочем, я может не спец по старому фонду, но кто-то все время талдычил "локейшн! локейшн! энд локейшн!"
rjkz
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