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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1485148614871488

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 45
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:37

  investorkiev написав:
  rjkz написав:Блин, нормальная хата на 15 кгрн, осенью вообще не вопрос сдать будет.
.


Не сдаст и осенью, бо не понимает что он делает. Прочитайте внимательно обьяву.

Ее дала кизда Светка, которая непонятно чем занимается. У нее других обьяв нет, значит нет потока клиентов, она тупо ждет что ктото прийдет именно на эту обьяву.

И это позволит ей - самое главное - заработать КОМИССИЮ, на которой сделан особый акцент в обьявлении. При чем комиссией своей она с брокерами не делится, значит все брокеры, у которых клиенты - будут ее бортовать.

Все что происходит с обьявой - это полный бред.

Пусть даст от себя частное обьявление «БЕЗ комиссии» про эту хату за 15000грн и она уйдет максимум за неделю, а в сентябре ушла бы за день.

Но наш поцвент слишком ленив для этого (5 минут работы со смартфона). Ок. Но не нужно трындеть что ничего не сдается. Это Светка тупит, а не рынок стоит.


Да, с комиссией лажа, ее вообще не фиг было указывать в объяве.
Может и вправду "вся соль" проблемы в непрофессионализме риелтора ... или кто она там.
И на ТОПе не надо экономить, эта объява улетела вниз и никто ее не видит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Да там суть обьявы не сдать квартиру - а написать про комиссию, и написать всем-всем-всем месседж: «идите нахр@н».

Это прям как одиночный пикет.

Перформанс, а не бизнес.

Светке удачи, она не в адеквате
investorkiev
 
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