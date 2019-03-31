investorkiev написав:

rjkz написав: Блин, нормальная хата на 15 кгрн, осенью вообще не вопрос сдать будет.

. Блин, нормальная хата на 15 кгрн, осенью вообще не вопрос сдать будет.

Не сдаст и осенью, бо не понимает что он делает. Прочитайте внимательно обьяву.Ее дала кизда Светка, которая непонятно чем занимается. У нее других обьяв нет, значит нет потока клиентов, она тупо ждет что ктото прийдет именно на эту обьяву.И это позволит ей - самое главное - заработать КОМИССИЮ, на которой сделан особый акцент в обьявлении. При чем комиссией своей она с брокерами не делится, значит все брокеры, у которых клиенты - будут ее бортовать.Все что происходит с обьявой - это полный бред.Пусть даст от себя частное обьявление «БЕЗ комиссии» про эту хату за 15000грн и она уйдет максимум за неделю, а в сентябре ушла бы за день.Но наш поцвент слишком ленив для этого (5 минут работы со смартфона). Ок. Но не нужно трындеть что ничего не сдается. Это Светка тупит, а не рынок стоит.