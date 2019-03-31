investorkiev написав:
Не сдаст и осенью, бо не понимает что он делает. Прочитайте внимательно обьяву.
Ее дала кизда Светка, которая непонятно чем занимается. У нее других обьяв нет, значит нет потока клиентов, она тупо ждет что ктото прийдет именно на эту обьяву.
И это позволит ей - самое главное - заработать КОМИССИЮ, на которой сделан особый акцент в обьявлении. При чем комиссией своей она с брокерами не делится, значит все брокеры, у которых клиенты - будут ее бортовать.
Все что происходит с обьявой - это полный бред.
Пусть даст от себя частное обьявление «БЕЗ комиссии» про эту хату за 15000грн и она уйдет максимум за неделю, а в сентябре ушла бы за день.
Но наш поцвент слишком ленив для этого (5 минут работы со смартфона). Ок. Но не нужно трындеть что ничего не сдается. Это Светка тупит, а не рынок стоит.
Да, с комиссией лажа, ее вообще не фиг было указывать в объяве.
Может и вправду "вся соль" проблемы в непрофессионализме риелтора ... или кто она там.
И на ТОПе не надо экономить, эта объява улетела вниз и никто ее не видит.