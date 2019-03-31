RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1485148614871488

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 45
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...
тарасов
 
Повідомлень: 330
З нами з: 20.03.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:29

  тарасов написав:Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...

Не обманывайте себя. Вам придется научиться разбираться в людях. Для рыла главное это комиссия, остальное вторично.
И тратить свое драгоценное время будете вынуждены.
К тому же, не только вы (в вашем случаи Светка) выбирает.
Арендатор тоже выбирает арендодателя. И присутствие владельца квартиры на просмотре, способствует принятию решения.
UA
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 19.07.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1485148614871488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kyk, Serg-ik і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1293, 1294, 1295
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12944 928713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 09:51
Serg-ik
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 515
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181466
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.