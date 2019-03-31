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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:27
Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...
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тарасов
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:29
тарасов написав:
Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...
Не обманывайте себя. Вам придется научиться разбираться в людях. Для рыла главное это комиссия, остальное вторично.
И тратить свое драгоценное время будете вынуждены.
К тому же, не только вы (в вашем случаи Светка) выбирает.
Арендатор тоже выбирает арендодателя. И присутствие владельца квартиры на просмотре, способствует принятию решения.
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UA
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