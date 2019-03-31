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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:27
Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...
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тарасов
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:29
тарасов написав:
Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...
Не обманывайте себя. Вам придется научиться разбираться в людях. Для рыла главное это комиссия, остальное вторично.
И тратить свое драгоценное время будете вынуждены.
К тому же, не только вы (в вашем случаи Светка) выбирает.
Арендатор тоже выбирает арендодателя. И присутствие владельца квартиры на просмотре, способствует принятию решения.
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UA
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:10
antonivs3 написав: UA написав:
Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой?
Выбор есть, конечно не такой, как в Поцреотиках. Думаете прям колоссальный спрос снять ТАКУЮ квартиру на 4-5000 дороже, чем аналогичную в 10минутах на метро?
- Недалеко на Саксаганского аналогичная 60м2 двушка, повышение до 14 с большим скрипом айтишник пережевал. Так там еще что-то из коммуналки включено..
Опытные арендаторы быстро улучаться считать.
Дорога с ибеней ПОХа до пл. Л.Толстого с учетом подождать лифт в час пик - почти час времени в одну сторону. На 2 часа в день можно больше поспать или регулярно задерживаться на работе делая карьеру.
Ехать в метро придется стоя на одной ноге.
Метро тоже не бесплатное, если снимает пара - уже ощутимый аргумент.
В плане звукоизоляции (особенно ударный шум - шаги, падение предметов) кирпичные дома и монолит каркас это небо и земля. Получается человек устал на работе + вымотался в дороге и не может спокойно отдохнуть, выспаться?
Как делать карьеру в таких условиях? Если карьеру не делать, зачем в Киев ехать?
Айтишник на Саксаганского снимет двушку 60м2 один?
Вероятно, в той локации, подходящую и с ценой до 12кгрн 1к найти сложно.
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UA
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:18
Можно долго вести дискуссии, но вы сами привели пример, когда за 12500 сопоставимый вариант и вагон желающих. Я предлагал, внимание- 12-13, что кагбэ близко к вашему, не находите? А тут за сопоставимое 15, что на 20% выше наших оценок рынка. Если за упомянутую БПС поставить на 20% больше, т.е 10, то можно будет мастурбировать на эту цифру до скорого развала РФ
Савченко Шарий Так!
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antonivs3
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:36
antonivs3 написав:
Можно долго вести дискуссии, но вы сами привели пример, когда за 12500 сопоставимый вариант и вагон желающих. Я предлагал, внимание- 12-13, что кагбэ близко к вашему, не находите? А тут за сопоставимое 15, что на 20% выше наших оценок рынка.
Мой пример это студия в гостинке 28 метров. Там элементарно мест для хранения вещей не хватает. Снимала пара, так они на Зализнычном шоссе, какой то бокс для хранения арендовали. Не сезонную одежду там складировали.
У человека всё же полноценная 1к.
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UA
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:36
тарасов
А зачем Вы связались с агентом?
Или это Ваша родственница и Вы решили таким образом дополнительно заработать под видом агентства?
Этим Вы сузили рекламу квартиры и потенциальные арендаторы о ней не узнают.
Вам надо дать объявление от частного лица.
И поставить галочку в графе "готов сотрудничать с риелторами".
Тогда все риелторы, работающие по данному району, будут предлагать Вашу квартиру клиентам.
К тому же, люди сейчас часто ищут самостоятельно, без агентов, чтобы не платить комиссию. Ведь на всех ресурсах есть сортировка объявлений от владельца или частного лица.
Востаннє редагувалось l66
в Чет 04 лип, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:39
тарасов написав:
Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...
В вашем случае - пока будете работать со Светкой - дела не будет.
Закиньте в Благовест, если не хотите заниматься сами.
А лучше сами - это не сложно.
Светка вас наипет с гарантией 146%.
Не думайте что вы ее перевоспитаете.
В крайнем случае займитесь с ней жестким сексом, но не арендой
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