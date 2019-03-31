RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1486148714881489>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...
тарасов
 
Повідомлень: 330
З нами з: 20.03.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:29

  тарасов написав:Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...

Не обманывайте себя. Вам придется научиться разбираться в людях. Для рыла главное это комиссия, остальное вторично.
И тратить свое драгоценное время будете вынуждены.
К тому же, не только вы (в вашем случаи Светка) выбирает.
Арендатор тоже выбирает арендодателя. И присутствие владельца квартиры на просмотре, способствует принятию решения.
UA
 
Повідомлень: 4266
З нами з: 19.07.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:10

  antonivs3 написав:
  UA написав:Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой? :mrgreen:

Выбор есть, конечно не такой, как в Поцреотиках. Думаете прям колоссальный спрос снять ТАКУЮ квартиру на 4-5000 дороже, чем аналогичную в 10минутах на метро? - Недалеко на Саксаганского аналогичная 60м2 двушка, повышение до 14 с большим скрипом айтишник пережевал. Так там еще что-то из коммуналки включено..

Опытные арендаторы быстро улучаться считать.
Дорога с ибеней ПОХа до пл. Л.Толстого с учетом подождать лифт в час пик - почти час времени в одну сторону. На 2 часа в день можно больше поспать или регулярно задерживаться на работе делая карьеру.
Ехать в метро придется стоя на одной ноге.
Метро тоже не бесплатное, если снимает пара - уже ощутимый аргумент.
В плане звукоизоляции (особенно ударный шум - шаги, падение предметов) кирпичные дома и монолит каркас это небо и земля. Получается человек устал на работе + вымотался в дороге и не может спокойно отдохнуть, выспаться?
Как делать карьеру в таких условиях? Если карьеру не делать, зачем в Киев ехать?

Айтишник на Саксаганского снимет двушку 60м2 один?
Вероятно, в той локации, подходящую и с ценой до 12кгрн 1к найти сложно.
UA
 
Повідомлень: 4266
З нами з: 19.07.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:18

Можно долго вести дискуссии, но вы сами привели пример, когда за 12500 сопоставимый вариант и вагон желающих. Я предлагал, внимание- 12-13, что кагбэ близко к вашему, не находите? А тут за сопоставимое 15, что на 20% выше наших оценок рынка. Если за упомянутую БПС поставить на 20% больше, т.е 10, то можно будет мастурбировать на эту цифру до скорого развала РФ
Савченко Шарий Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 07.08.17
Подякував: 753 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:36

  antonivs3 написав:Можно долго вести дискуссии, но вы сами привели пример, когда за 12500 сопоставимый вариант и вагон желающих. Я предлагал, внимание- 12-13, что кагбэ близко к вашему, не находите? А тут за сопоставимое 15, что на 20% выше наших оценок рынка.

Мой пример это студия в гостинке 28 метров. Там элементарно мест для хранения вещей не хватает. Снимала пара, так они на Зализнычном шоссе, какой то бокс для хранения арендовали. Не сезонную одежду там складировали.
У человека всё же полноценная 1к.
UA
 
Повідомлень: 4266
З нами з: 19.07.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:36

тарасов
А зачем Вы связались с агентом?
Или это Ваша родственница и Вы решили таким образом дополнительно заработать под видом агентства?
Этим Вы сузили рекламу квартиры и потенциальные арендаторы о ней не узнают.
Вам надо дать объявление от частного лица.
И поставить галочку в графе "готов сотрудничать с риелторами".
Тогда все риелторы, работающие по данному району, будут предлагать Вашу квартиру клиентам.
К тому же, люди сейчас часто ищут самостоятельно, без агентов, чтобы не платить комиссию. Ведь на всех ресурсах есть сортировка объявлений от владельца или частного лица.
Востаннє редагувалось l66 в Чет 04 лип, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 05.01.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:39

  тарасов написав:Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...


В вашем случае - пока будете работать со Светкой - дела не будет.

Закиньте в Благовест, если не хотите заниматься сами.

А лучше сами - это не сложно.

Светка вас наипет с гарантией 146%.

Не думайте что вы ее перевоспитаете.

В крайнем случае займитесь с ней жестким сексом, но не арендой
investorkiev
 
Повідомлень: 460
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:24

  investorkiev написав:
  тарасов написав:Спс, всем кто откликнулся, буду делать выводы, разговаривать со Светкой...
А Светка здесь, чтобы отвечать на звонки, разговаривать(это она умеет), показывать квартиру, выбирать нормальных людей, так как у нее есть ключи от квартиры и много свободного времени...
А я в этом не силен, так как она разговаривать не умею и в людям сильно не разбираюсь, и у меня нет времени этим заниматься и показывать квартиру, как то так...


В вашем случае - пока будете работать со Светкой - дела не будет.

Закиньте в Благовест, если не хотите заниматься сами.

А лучше сами - это не сложно.

Светка вас наипет с гарантией 146%.

Не думайте что вы ее перевоспитаете.

В крайнем случае займитесь с ней жестким сексом, но не арендой


Трайбека, ти ж сама ріелторша з великим стажем!
Допоможи людині швидко здати квартиру! Заробиш трохи грошей, віддаси борги!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20248
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:48

  rjkz написав:[
И что именно Вы относите к недостаткам?
Вы не забывайте - сейчас правят бал свежие новострои, но сколько из них в такой локации и что они стоят?
Впрочем, я может не спец по старому фонду, но кто-то все время талдычил "локейшн! локейшн! энд локейшн!"

Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.

Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.
hume
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 27.12.12
Подякував: 514 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:03

  hume написав:
  rjkz написав:[
И что именно Вы относите к недостаткам?
Вы не забывайте - сейчас правят бал свежие новострои, но сколько из них в такой локации и что они стоят?
Впрочем, я может не спец по старому фонду, но кто-то все время талдычил "локейшн! локейшн! энд локейшн!"

Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.

Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.


Ну вот мы и разобрались
1. Надо уволить риелтора
2. Сделать ремонт в стиле лофт или минимализм.
3. Покрасить забор в синий цвет
4. Построить коммунизм.
Так как краски нет, то сразу переходим к п.4
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9587
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4229 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1486148714881489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1297, 1298, 1299
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12981 934101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 10:14
TylerTruman_
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181487
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72951)
05.07.2019 11:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.