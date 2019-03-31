Додано: Чет 04 лип, 2019 10:10

antonivs3 написав: UA написав: Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой? Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой?

Выбор есть, конечно не такой, как в Поцреотиках. Думаете прям колоссальный спрос снять ТАКУЮ квартиру на 4-5000 дороже, чем аналогичную в 10минутах на метро? - Недалеко на Саксаганского аналогичная 60м2 двушка, повышение до 14 с большим скрипом айтишник пережевал. Так там еще что-то из коммуналки включено.. Выбор есть, конечно не такой, как в Поцреотиках.- Недалеко на Саксаганского аналогичная 60м2 двушка, повышение до 14 с большим скрипом айтишник пережевал. Так там еще что-то из коммуналки включено..

Опытные арендаторы быстро улучаться считать.Дорога с ибеней ПОХа до пл. Л.Толстого с учетом подождать лифт в час пик - почти час времени в одну сторону. На 2 часа в день можно больше поспать или регулярно задерживаться на работе делая карьеру.Ехать в метро придется стоя на одной ноге.Метро тоже не бесплатное, если снимает пара - уже ощутимый аргумент.В плане звукоизоляции (особенно ударный шум - шаги, падение предметов) кирпичные дома и монолит каркас это небо и земля. Получается человек устал на работе + вымотался в дороге и не может спокойно отдохнуть, выспаться?Как делать карьеру в таких условиях? Если карьеру не делать, зачем в Киев ехать?Айтишник на Саксаганского снимет двушку 60м2 один?Вероятно, в той локации, подходящую и с ценой до 12кгрн 1к найти сложно.