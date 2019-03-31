hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.
Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.
У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.
Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком:
Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..