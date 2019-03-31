Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.
Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.
У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик. Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком: https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3 Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..
hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.
Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.
У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик. Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком: https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3 Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..
Ліворуч від газової плити у щільній локації нависає холодильник, а праворуч до конфорок тулиться мікрохвильовка. Неінакше як власник квартири відвалив дизайнеру $10000 за проект.