RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1486148714881489

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:17

  hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.

Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.

У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.
Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3
Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..
UA
 
Повідомлень: 4266
З нами з: 19.07.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:39

  UA написав:
  hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.

Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.

У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.
Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3
Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..

Ліворуч від газової плити у щільній локації нависає холодильник, а праворуч до конфорок тулиться мікрохвильовка. :lol: :lol: :lol: Неінакше як власник квартири відвалив дизайнеру $10000 за проект.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 419
З нами з: 01.05.17
Подякував: 71 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:57

наплодить фейковых однотипных объявлений в этом районе по такой же цене или дороже, но чтоб фото были похуже, арендатор сам сделает правильный выбор.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 06.04.16
Подякував: 681 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:36

  investorkiev написав:Закиньте в Благовест, если не хотите заниматься сами.

Благовест, устроит море туристических показов и нервотрепку. ;)
И потом можете смело сразу выбросить номер который засветится в их базе. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3440
З нами з: 09.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1486148714881489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sinus і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1297, 1298, 1299
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12986 935167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 14:16
Serg-ik
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 526
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181490
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.