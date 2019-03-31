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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1487148814891490>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:17

  hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.

Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.

У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.
Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3
Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:39

  UA написав:
  hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.

Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.

У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.
Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3
Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..

Ліворуч від газової плити у щільній локації нависає холодильник, а праворуч до конфорок тулиться мікрохвильовка. :lol: :lol: :lol: Неінакше як власник квартири відвалив дизайнеру $10000 за проект.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:57

наплодить фейковых однотипных объявлений в этом районе по такой же цене или дороже, но чтоб фото были похуже, арендатор сам сделает правильный выбор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:36

  investorkiev написав:Закиньте в Благовест, если не хотите заниматься сами.

Благовест, устроит море туристических показов и нервотрепку. ;)
И потом можете смело сразу выбросить номер который засветится в их базе. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:03

  ihorkyiv написав:Ліворуч від газової плити у щільній локації нависає холодильник, а праворуч до конфорок тулиться мікрохвильовка. :lol: :lol: :lol: Неінакше як власник квартири відвалив дизайнеру $10000 за проект.

То понятно :mrgreen:
Я бы эту хату за 17 000 легко сдавал в любой сезон.
Потратив 2 недели времени и до 2000 у.е денег.
ПС Что делает стиралка посреди кухни, при наличии просторной ванны?
Расположение холодильника не иначе как опытный мазохист подсказал.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:16

  _Mykola_ написав:
  investorkiev написав:Закиньте в Благовест, если не хотите заниматься сами.

Благовест, устроит море туристических показов и нервотрепку. ;)
И потом можете смело сразу выбросить номер который засветится в их базе. :roll:

Агентство "Благовєст" - рідксні лежні і тупаки. :mrgreen:
До речі, "Благовєст" бере 5% комісії.

Якщо хтось хоче завалити справу в нерухомості - той може звернутись до "Благовєсту" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:03

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:Благовест, устроит море туристических показов и нервотрепку. ;)
И потом можете смело сразу выбросить номер который засветится в их базе :roll

Агентство "Благовєст" - рідксні лежні і тупаки. :mrgreen:
До речі, "Благовєст" бере 5% комісії.
Якщо хтось хоче завалити справу в нерухомості - той може звернутись до "Благовєсту" :mrgreen:

Только что смотрел по делу предложения аренды напакованых "по самое нехочу" квартир на Липках- 90%% ценового неадеквата представлены Благовестом/Парклайном. Правильно про них говорят- тупо пылесосят и закидывают в базу все подряд, естественно то, что по рынку, вымывается быстро, а "два счетчика" висят в их "самой большой" базе месяцами, создавая нужный фон "видите, какие высокие цены на остальные варианты" :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 05 лип, 2019 22:37, всього редагувалось 2 разів.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:22

  UA написав:
  hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.

Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.

У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.
Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..

Дело в том, что молодой прогрессивный арендатор снимет за 10 хайтэк в Акценте/Эврике, когда поймет, что тратит несколько часов в неделю на добор до работы, уже привыкнет к молодежному району и останется. плюс пятера и штуцер на коммунали зимой будут греть душу возможностями по телочкам каждую пятницу.
а неприличных вариантов в правильном центре (не Саксаганского и Боженко) и за 12-13 хватает
эта- реальная за 15, вдвое больше https://kn-dom.est.ua/ua/16842896/
и вот еще, может и заманухи https://dvizhenie.est.ua/objavlenija/snjat/#vcard
И нет- я не исключаю возможность аренды квартиры с царской высотой потолков за 15 полностью, но склоняюсь все же к 12500.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:35

  rjkz написав:Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?

За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать. Стало быть за 1к- те же 10. На Владимирской состояние, в которое ЦА, (приличная обеспечивающая себя гейша/студентка КНУ), просто не сможет пригласить солидного мужчину.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я не сторонник Благовеста, но для неопытного арендодателя, чем работать с этой Светкой - намного лучше с Благовестом. Да, тупенько, но 1500 брокеров будут видеть эту квартиру и предлагать клиентке, а не как сейчас - одна Светка, раздвинув ножки в чулочках заманчиво разлеглась на диване (это хорошо), забив на рекламу, зажав комиссию, плюнув на свои обязанности риелтора (это плохо).

Вывод - Светку нужнодрюкать, но доверять ей аренду (и ничего сложнее мужского полового достоинства) не нужно - испортит.
investorkiev
 
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