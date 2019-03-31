Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.
Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.
У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик. Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком: https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3 Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..
hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.
Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.
У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик. Не хочет стулья вместо прикроватных тумбочек и древний ТВ, будет жить в таком: https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-k- ... 1a2b9316c3 Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..
Ліворуч від газової плити у щільній локації нависає холодильник, а праворуч до конфорок тулиться мікрохвильовка. Неінакше як власник квартири відвалив дизайнеру $10000 за проект.
ihorkyiv написав:Ліворуч від газової плити у щільній локації нависає холодильник, а праворуч до конфорок тулиться мікрохвильовка. Неінакше як власник квартири відвалив дизайнеру $10000 за проект.
То понятно Я бы эту хату за 17 000 легко сдавал в любой сезон. Потратив 2 недели времени и до 2000 у.е денег. ПС Что делает стиралка посреди кухни, при наличии просторной ванны? Расположение холодильника не иначе как опытный мазохист подсказал.
_Mykola_ написав:Благовест, устроит море туристических показов и нервотрепку. И потом можете смело сразу выбросить номер который засветится в их базе :roll
Агентство "Благовєст" - рідксні лежні і тупаки. До речі, "Благовєст" бере 5% комісії. Якщо хтось хоче завалити справу в нерухомості - той може звернутись до "Благовєсту"
Только что смотрел по делу предложения аренды напакованых "по самое нехочу" квартир на Липках- 90%% ценового неадеквата представлены Благовестом/Парклайном. Правильно про них говорят- тупо пылесосят и закидывают в базу все подряд, естественно то, что по рынку, вымывается быстро, а "два счетчика" висят в их "самой большой" базе месяцами, создавая нужный фон "видите, какие высокие цены на остальные варианты"
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 05 лип, 2019 22:37, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.
Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.
У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик. Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..
Дело в том, что молодой прогрессивный арендатор снимет за 10 хайтэк в Акценте/Эврике, когда поймет, что тратит несколько часов в неделю на добор до работы, уже привыкнет к молодежному району и останется. плюс пятера и штуцер на коммунали зимой будут греть душу возможностями по телочкам каждую пятницу. а неприличных вариантов в правильном центре (не Саксаганского и Боженко) и за 12-13 хватает эта- реальная за 15, вдвое больше https://kn-dom.est.ua/ua/16842896/ и вот еще, может и заманухи https://dvizhenie.est.ua/objavlenija/snjat/#vcard И нет- я не исключаю возможность аренды квартиры с царской высотой потолков за 15 полностью, но склоняюсь все же к 12500.
rjkz написав:Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?
За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать. Стало быть за 1к- те же 10. На Владимирской состояние, в которое ЦА, (приличная обеспечивающая себя гейша/студентка КНУ), просто не сможет пригласить солидного мужчину.
Я не сторонник Благовеста, но для неопытного арендодателя, чем работать с этой Светкой - намного лучше с Благовестом. Да, тупенько, но 1500 брокеров будут видеть эту квартиру и предлагать клиентке, а не как сейчас - одна Светка, раздвинув ножки в чулочках заманчиво разлеглась на диване (это хорошо), забив на рекламу, зажав комиссию, плюнув на свои обязанности риелтора (это плохо).
Вывод - Светку нужнодрюкать, но доверять ей аренду (и ничего сложнее мужского полового достоинства) не нужно - испортит.