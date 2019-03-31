Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:22

UA написав: hume написав: Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.



Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу. Вместе с локейшн есть ещё понятие целевая ауд. Прохожий опять прав на все сто, молодой энергичный арендатор даже не пойдёт далее порога этой квартиры, а именно на таких и расчитано 37 метров в самом центре города.Трибека прав на счёт объявы. Мало того, что риелтор нащёлкал некачественных фото, так она ещё хочет прибрать к рукам всю комиссию просто сидя на берегу.

У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.

Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е.. У молодого энергичного арендатора за 15 000 в центре выбор особо не велик.Особенность "центральной" аренды это заманушные объявления и не соответствие фото реальности. Приличный вариант в той локации будет от 1000 у.е..

Дело в том, что молодой прогрессивный арендатор снимет за 10 хайтэк в Акценте/Эврике, когда поймет, что тратит несколько часов в неделю на добор до работы, уже привыкнет к молодежному району и останется. плюс пятера и штуцер на коммунали зимой будут греть душу возможностями по телочкам каждую пятницу.а неприличных вариантов в правильном центре (не Саксаганского и Боженко) и за 12-13 хватаетэта- реальная за 15, вдвое большеи вот еще, может и заманухиИ нет- я не исключаю возможность аренды квартиры с царской высотой потолков за 15 полностью, но склоняюсь все же к 12500.