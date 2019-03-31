antonivs3 написав:Дело в том, что молодой прогрессивный арендатор снимет за 10 хайтэк в Акценте/Эврике, когда поймет, что тратит несколько часов в неделю на добор до работы, уже привыкнет к молодежному району и останется. плюс пятера и штуцер на коммунали зимой будут греть душу возможностями по телочкам каждую пятницу.
Вечный вопрос локации.
Квартира в центре хороша, если можно дойти пешком до работы. Если садиться в метро, то 15-минутная разница сесть на Ипподроме, или на Льва Толстого не принципиальна. Таким образом целевая аудитория должна работать в радиусе 1 км до этой квартиры и иметь желание и доход переплачивать около 4 тысяч за экономию 2*30 минут в день на дорогу. За 22 часа в месяц. Простой подсчет показывает, что людям с доходом до 32000 в месяц выгодней снимать в условной Эврике.
Много ли потенциальных арендаторов без своего жилья с доходом овер 30 к, офисом в радиусе километра находятся в поиске в данный момент?