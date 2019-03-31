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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1488148914901491>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:Дело в том, что молодой прогрессивный арендатор снимет за 10 хайтэк в Акценте/Эврике, когда поймет, что тратит несколько часов в неделю на добор до работы, уже привыкнет к молодежному району и останется. плюс пятера и штуцер на коммунали зимой будут греть душу возможностями по телочкам каждую пятницу.

Вечный вопрос локации.
Квартира в центре хороша, если можно дойти пешком до работы. Если садиться в метро, то 15-минутная разница сесть на Ипподроме, или на Льва Толстого не принципиальна. Таким образом целевая аудитория должна работать в радиусе 1 км до этой квартиры и иметь желание и доход переплачивать около 4 тысяч за экономию 2*30 минут в день на дорогу. За 22 часа в месяц. Простой подсчет показывает, что людям с доходом до 32000 в месяц выгодней снимать в условной Эврике.
Много ли потенциальных арендаторов без своего жилья с доходом овер 30 к, офисом в радиусе километра находятся в поиске в данный момент?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:41

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?

За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать. Стало быть за 1к- те же 10. На Владимирской состояние, в которое ЦА, (приличная обеспечивающая себя гейша/студентка КНУ), просто не сможет пригласить солидного мужчину.


То есть, если я правильно понял, 2к сталинка в подобном состоянии?
Ремонту, я так понимаю, лет 10?
И Лукьяновка - она разная, кто-то и Овручскую зовет Лукьяновкой и первые номера Нагорной. Или Коперника, Белорусская, Мельникова, нач. Дегтяревской?
Почему вопрос?
Во-первых, локация и состояние дома -я так понимаю, что кирпичная послевоенная сталинка в тихом дворе Белорусской в 2-х минутах пехом от метро и скажем Овручская возле Нагорной довоенная (типа как напротив стадиона) - это разные вещи.
Во вторых - состояние и комплектация квартиры.
В третьих - рынок. Вы пишите, что сдаете 2-к за 10, а если я правильно понял, то наш коллега снимает на Багговутовской сталинку за 16. Как быть?
Да и подобные моему объекту, которые снимающий за 16 на Багговутовской считает "за краем географии" сдаются дороже 10.
При всем моем уважении к моему маклеру, он тоже порой стремиться настоять на минимальном ценнике (и иногда он даже прав). Я понимаю, что ему как и Вам выгоднее чуть дешевле сдать и получить на 500-1000 грн меньше, но сделать это быстро и с бОльшей вероятностью, что это именно Вы проучаствуете в сделке, а не Ваш конкурент. Но арендодателю потом или долго сдавать ниже рынка или иметь непростой разговор с арендатором по поводу поднятия цены.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:13

  rjkz написав:
  antonivs3 написав:
  rjkz написав:Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?

За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать

При всем моем уважении к моему маклеру, он тоже порой стремиться настоять на минимальном ценнике (и иногда он даже прав). Я понимаю, что ему как и Вам выгоднее чуть дешевле сдать и получить на 500-1000 грн меньше, но сделать это быстро

Не всегда, а конкретная квартира на Лукъяновке не совсем клиентская
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:23

  Vlad442 написав:Много ли потенциальных арендаторов без своего жилья с доходом овер 30 к, офисом в радиусе километра находятся в поиске в данный момент?

не более, чем моя фантазия, но я думаю, что по Владимирской ЦА это условный хайтишник-киевлянин, имеющий те самые 30к +свою/бабушкину хату на Троещине/Бощаговке в сопоставимом состоянии, и решивший поменять локацию на удобную, за счет добавления пятеры К арендному платежу за свое жилье.
люди, с детства имеющие свое жилье и комнату, как правило, к дизайну/понтам относятся намного проще, чем понаехавшие, которым пришлось локтями и клыками выплывать. эти, в случае достижения успеха, требуют лакшери на пределе и овер- своих возможностей и предмет дискуссии им попросту неинтересен...
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:48

  antonivs3 написав:не более, чем моя фантазия, но я думаю, что по Владимирской ЦА это условный хайтишник-киевлянин, имеющий те самые 30к

Мой соцопрос показал, что это иногордний айтишник с доходом 2-3,5 куе.
Почему не покупает свое жилье, это самая большая загадка.
Рассказывают про мобильность... не определились в какой стране жить...что то не понравилось в квартире - перхал в другую и т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:51

  investorkiev написав:У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)

Трайбека у тебя амнезия? Ты ж прожженная лендлордша, сама кого хочь научишь.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:01

  investorkiev написав:У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)


????
так тут многие только этим и занимаются
в чем конкретно вопрос?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:04

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:
  antonivs3 написав:За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать

При всем моем уважении к моему маклеру, он тоже порой стремиться настоять на минимальном ценнике (и иногда он даже прав). Я понимаю, что ему как и Вам выгоднее чуть дешевле сдать и получить на 500-1000 грн меньше, но сделать это быстро

Не всегда, а конкретная квартира на Лукъяновке не совсем клиентская


А, тогда вопрос к конкретной локации и состоянию.
наш коллега по форуму на Багговутовской, что весьма условно еще Лукьяновка, снимает намного дороже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:11

rjkz коллега 2к снимает, метров 57, я правильно понял? что же там за чертоги? состояние лучше, чем здесь?: https://aspobiz.est.ua/16838101/
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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