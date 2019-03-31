Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:41

antonivs3 написав: rjkz написав: Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным? Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?

За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать. Стало быть за 1к- те же 10. На Владимирской состояние, в которое ЦА, (приличная обеспечивающая себя гейша/студентка КНУ), просто не сможет пригласить солидного мужчину. За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать. Стало быть за 1к- те же 10. На Владимирской состояние, в которое ЦА, (приличная обеспечивающая себя гейша/студентка КНУ), просто не сможет пригласить солидного мужчину.

То есть, если я правильно понял, 2к сталинка в подобном состоянии?Ремонту, я так понимаю, лет 10?И Лукьяновка - она разная, кто-то и Овручскую зовет Лукьяновкой и первые номера Нагорной. Или Коперника, Белорусская, Мельникова, нач. Дегтяревской?Почему вопрос?Во-первых, локация и состояние дома -я так понимаю, что кирпичная послевоенная сталинка в тихом дворе Белорусской в 2-х минутах пехом от метро и скажем Овручская возле Нагорной довоенная (типа как напротив стадиона) - это разные вещи.Во вторых - состояние и комплектация квартиры.В третьих - рынок. Вы пишите, что сдаете 2-к за 10, а если я правильно понял, то наш коллега снимает на Багговутовской сталинку за 16. Как быть?Да и подобные моему объекту, которые снимающий за 16 на Багговутовской считает "за краем географии" сдаются дороже 10.При всем моем уважении к моему маклеру, он тоже порой стремиться настоять на минимальном ценнике (и иногда он даже прав). Я понимаю, что ему как и Вам выгоднее чуть дешевле сдать и получить на 500-1000 грн меньше, но сделать это быстро и с бОльшей вероятностью, что это именно Вы проучаствуете в сделке, а не Ваш конкурент. Но арендодателю потом или долго сдавать ниже рынка или иметь непростой разговор с арендатором по поводу поднятия цены.