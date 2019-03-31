Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Дело в том, что молодой прогрессивный арендатор снимет за 10 хайтэк в Акценте/Эврике, когда поймет, что тратит несколько часов в неделю на добор до работы, уже привыкнет к молодежному району и останется. плюс пятера и штуцер на коммунали зимой будут греть душу возможностями по телочкам каждую пятницу.
Вечный вопрос локации. Квартира в центре хороша, если можно дойти пешком до работы. Если садиться в метро, то 15-минутная разница сесть на Ипподроме, или на Льва Толстого не принципиальна. Таким образом целевая аудитория должна работать в радиусе 1 км до этой квартиры и иметь желание и доход переплачивать около 4 тысяч за экономию 2*30 минут в день на дорогу. За 22 часа в месяц. Простой подсчет показывает, что людям с доходом до 32000 в месяц выгодней снимать в условной Эврике. Много ли потенциальных арендаторов без своего жилья с доходом овер 30 к, офисом в радиусе километра находятся в поиске в данный момент?
rjkz написав:Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?
За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать. Стало быть за 1к- те же 10. На Владимирской состояние, в которое ЦА, (приличная обеспечивающая себя гейша/студентка КНУ), просто не сможет пригласить солидного мужчину.
То есть, если я правильно понял, 2к сталинка в подобном состоянии? Ремонту, я так понимаю, лет 10? И Лукьяновка - она разная, кто-то и Овручскую зовет Лукьяновкой и первые номера Нагорной. Или Коперника, Белорусская, Мельникова, нач. Дегтяревской? Почему вопрос? Во-первых, локация и состояние дома -я так понимаю, что кирпичная послевоенная сталинка в тихом дворе Белорусской в 2-х минутах пехом от метро и скажем Овручская возле Нагорной довоенная (типа как напротив стадиона) - это разные вещи. Во вторых - состояние и комплектация квартиры. В третьих - рынок. Вы пишите, что сдаете 2-к за 10, а если я правильно понял, то наш коллега снимает на Багговутовской сталинку за 16. Как быть? Да и подобные моему объекту, которые снимающий за 16 на Багговутовской считает "за краем географии" сдаются дороже 10. При всем моем уважении к моему маклеру, он тоже порой стремиться настоять на минимальном ценнике (и иногда он даже прав). Я понимаю, что ему как и Вам выгоднее чуть дешевле сдать и получить на 500-1000 грн меньше, но сделать это быстро и с бОльшей вероятностью, что это именно Вы проучаствуете в сделке, а не Ваш конкурент. Но арендодателю потом или долго сдавать ниже рынка или иметь непростой разговор с арендатором по поводу поднятия цены.
rjkz написав:Смотрите, если-бы эта-же хата была на Лукьяновке, то какой ценник Вы-бы посчитали адекватным?
За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать
При всем моем уважении к моему маклеру, он тоже порой стремиться настоять на минимальном ценнике (и иногда он даже прав). Я понимаю, что ему как и Вам выгоднее чуть дешевле сдать и получить на 500-1000 грн меньше, но сделать это быстро
Не всегда, а конкретная квартира на Лукъяновке не совсем клиентская
Vlad442 написав:Много ли потенциальных арендаторов без своего жилья с доходом овер 30 к, офисом в радиусе километра находятся в поиске в данный момент?
не более, чем моя фантазия, но я думаю, что по Владимирской ЦА это условный хайтишник-киевлянин, имеющий те самые 30к +свою/бабушкину хату на Троещине/Бощаговке в сопоставимом состоянии, и решивший поменять локацию на удобную, за счет добавления пятеры К арендному платежу за свое жилье. люди, с детства имеющие свое жилье и комнату, как правило, к дизайну/понтам относятся намного проще, чем понаехавшие, которым пришлось локтями и клыками выплывать. эти, в случае достижения успеха, требуют лакшери на пределе и овер- своих возможностей и предмет дискуссии им попросту неинтересен...
antonivs3 написав:не более, чем моя фантазия, но я думаю, что по Владимирской ЦА это условный хайтишник-киевлянин, имеющий те самые 30к
Мой соцопрос показал, что это иногордний айтишник с доходом 2-3,5 куе. Почему не покупает свое жилье, это самая большая загадка. Рассказывают про мобильность... не определились в какой стране жить...что то не понравилось в квартире - перхал в другую и т.д.
antonivs3 написав:За 10 сдаю 2к сталинку на Лукъяновке в таком же состоянии. Понимаю, что на 2-3 нужно поднимать
При всем моем уважении к моему маклеру, он тоже порой стремиться настоять на минимальном ценнике (и иногда он даже прав). Я понимаю, что ему как и Вам выгоднее чуть дешевле сдать и получить на 500-1000 грн меньше, но сделать это быстро
Не всегда, а конкретная квартира на Лукъяновке не совсем клиентская
А, тогда вопрос к конкретной локации и состоянию. наш коллега по форуму на Багговутовской, что весьма условно еще Лукьяновка, снимает намного дороже.