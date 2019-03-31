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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 лип, 2019 11:14
UA написав: investorkiev написав:
У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
Трайбека у тебя амнезия? Ты ж прожженная лендлордша, сама кого хочь научишь.
Вчера не удержалася и выпил залпом 0.7 вискаря: совесть замучила, второй год лицезреть...
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:17
UA написав: antonivs3 написав:
не более, чем моя фантазия, но я думаю, что по Владимирской ЦА это условный хайтишник-киевлянин
, имеющий те самые 30к
Мой соцопрос показал, что это иногордний айтишник с доходом 2-3,5К
Почему не покупает свое жилье, это самая большая загадка.
не для одного вас. сие есть тайна великая
Савченко Шарий Так!
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:18
antonivs3 написав: UA написав: investorkiev написав:
У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
Трайбека у тебя амнезия? Ты ж прожженная лендлордша, сама кого хочь научишь.
Вчера не удержалася и выпил залпом 0.7 вискаря: совесть замучила, второй год лицезреть...
У Натахи нет такого недостатка как совесть, у неё есть МБА.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:24
Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:41
vhata написав:
Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
Драконовские ставки налогов на вторую и более квартиру, вызовут бурное, продолжительное одобрение у 90% населения.
На этом можно даже избирательную компанию построить
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UA
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:47
rjkz написав: investorkiev написав:
У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
????
так тут многие только этим и занимаются
в чем конкретно вопрос?
Вопрос в том, у кого есть и квартиры и коммерческая (торговая) недвижимость под аренду одновременно?
Хочу обсудить плюсы и минусы, имеет ли смысл из жилой под аренду перейти в коммерческую, или наоборот?
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:48
UA написав: vhata написав:
Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
Драконовские ставки налогов на вторую и более квартиру, вызовут бурное, продолжительное одобрение у 90% населения.
в налоговой вчера побывала, там увидела только "первых счастливчиков", живущих в неведении, которых, пока только, "пальчиком коснулось" это счастье.
Кто в теме, за прошедшие года насчитывать будут?
Востаннє редагувалось vhata
в Суб 06 лип, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:49
vhata написав:
Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
Да, пришло на налог в размере 50% стоимости путевки на двоих в 5* в турции.
Неприятный факап
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:53
vhata написав:
Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
че ж нашей команде ничегошеньки, окромя счетов не приходит, ну ладно спадщины до 13го года, но и на новье балык... кстати, тоже интересует- за прошлые годы шо и как?
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:55
UA написав: vhata написав:
Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
Драконовские ставки налогов на вторую и более квартиру, вызовут бурное, продолжительное одобрение у 90% населения.
На этом можно даже избирательную компанию построить
а я в принципе сильно за
прогрессивку, но в случае, если понаприсылают скопом за несколько лет +пени/штрафы, вероятно, некоторое время буду сильно против)))
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