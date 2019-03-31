RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1489149014911492>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:14

  UA написав:
  investorkiev написав:У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)

Трайбека у тебя амнезия? Ты ж прожженная лендлордша, сама кого хочь научишь.

Вчера не удержалася и выпил залпом 0.7 вискаря: совесть замучила, второй год лицезреть...
Савченко Шарий Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 07.08.17
Подякував: 759 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:17

  UA написав:
  antonivs3 написав:не более, чем моя фантазия, но я думаю, что по Владимирской ЦА это условный хайтишник-киевлянин, имеющий те самые 30к

Мой соцопрос показал, что это иногордний айтишник с доходом 2-3,5К
Почему не покупает свое жилье, это самая большая загадка.
не для одного вас. сие есть тайна великая :mrgreen:
Савченко Шарий Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 07.08.17
Подякував: 759 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:18

  antonivs3 написав:
  UA написав:
  investorkiev написав:У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)

Трайбека у тебя амнезия? Ты ж прожженная лендлордша, сама кого хочь научишь.

Вчера не удержалася и выпил залпом 0.7 вискаря: совесть замучила, второй год лицезреть...

У Натахи нет такого недостатка как совесть, у неё есть МБА.
UA
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 19.07.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 162
З нами з: 06.05.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:41

  vhata написав:Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.

Драконовские ставки налогов на вторую и более квартиру, вызовут бурное, продолжительное одобрение у 90% населения.
На этом можно даже избирательную компанию построить :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 19.07.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:47

  rjkz написав:
  investorkiev написав:У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)


????
так тут многие только этим и занимаются
в чем конкретно вопрос?



Вопрос в том, у кого есть и квартиры и коммерческая (торговая) недвижимость под аренду одновременно?

Хочу обсудить плюсы и минусы, имеет ли смысл из жилой под аренду перейти в коммерческую, или наоборот?
investorkiev
 
Повідомлень: 466
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:48

  UA написав:
  vhata написав:Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.

Драконовские ставки налогов на вторую и более квартиру, вызовут бурное, продолжительное одобрение у 90% населения.

в налоговой вчера побывала, там увидела только "первых счастливчиков", живущих в неведении, которых, пока только, "пальчиком коснулось" это счастье.
Кто в теме, за прошедшие года насчитывать будут?
Востаннє редагувалось vhata в Суб 06 лип, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 162
З нами з: 06.05.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:49

  vhata написав:Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.


Да, пришло на налог в размере 50% стоимости путевки на двоих в 5* в турции.
Неприятный факап
investorkiev
 
Повідомлень: 466
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:53

  vhata написав:Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.
че ж нашей команде ничегошеньки, окромя счетов не приходит, ну ладно спадщины до 13го года, но и на новье балык... кстати, тоже интересует- за прошлые годы шо и как?
Савченко Шарий Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 07.08.17
Подякував: 759 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:55

  UA написав:
  vhata написав:Хело, лендлорды! Повидомлення про податок на нерухомисть получили? Здается мне, что в ближайшие годы, это будет сильно беспокоить нас, коллеги.

Драконовские ставки налогов на вторую и более квартиру, вызовут бурное, продолжительное одобрение у 90% населения.
На этом можно даже избирательную компанию построить :mrgreen:

а я в принципе сильно за прогрессивку, но в случае, если понаприсылают скопом за несколько лет +пени/штрафы, вероятно, некоторое время буду сильно против)))
Савченко Шарий Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 07.08.17
Подякував: 759 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1489149014911492>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1300, 1301, 1302
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
13015 939220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2019 11:29
UA
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181498
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72999)
06.07.2019 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.