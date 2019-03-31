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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1489149014911492

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:59

  antonivs3 написав:...в случае, если понаприсылают скопом за несколько лет +пени/штрафы, вероятно, некоторое время буду сильно против)))

аналогично :(
вчера услышала, бальзаковская налоговичка, консультровала кого то, по этому налогу по телефону: "вам насчитали пеню за прошлые периоды, как оплатите, доначислят штраф, оплатите и все..."
эээ как то напряглась
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:06

оказалось, нам уже пришло кое-что, по новострою после 13го года, насколько понял исходя из суммы к оплате, площадь-60м2 * 1%МЗП
по прошлым годам, в конкретном случае, уплатить ничего пока не просят.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сверх льготы 60кв.м по квартирам начислили нехило - 38грн за метр.
Итого арендная однуха 40кв.м в год налога - 1500грн. За 10 таких однух уже 15000грн.

Но в принципе, имея 120-150тыс грн в год аренды с такой однухи, можно и заплатить 1500грн (1% от арендного кешфло), а вот владельцы больших хором (дома от 500 метров, пентхаузы по 250-300 метров хто уже почуствуют довольно сильно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:09

  vhata написав:
  antonivs3 написав:...в случае, если понаприсылают скопом за несколько лет +пени/штрафы, вероятно, некоторое время буду сильно против)))

аналогично :(
вчера услышала, бальзаковская налоговичка, консультровала кого то, по этому налогу по телефону: "вам насчитали пеню за прошлые периоды, как оплатите, доначислят штраф, оплатите и все..."
эээ как то напряглась

Да ладно, как-то переживем, нужно же начинать с чего-то. До бесконечности так продолжаться не может- не упадет доходность- не остановятся толпы инвесторов, не снизится темп строек, и в конце-концов рент-абельность шмякнется ТАК, что будете только мечтать о 8% годовых минус 20% налогов, которые как-бы нужно платить..
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 06 лип, 2019 12:20, всього редагувалось 3 разів.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:17

мне интересно, что уведомление пришло по району первичного получения ИНН, независимо от текущей регистрации совершенно в другом месте.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

.... стоп! - стоп! - стоп! Я ще не купив під оренду ..... тільки в планах.... і то вже носом кручу.... - а тут ви ще про якісь податки пишете?!
- чи то ви про "старі" закони/податки? - про перевищення м2? -
більше 60м2 на власника квартири?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:50

Мне приходит регулярно налог на землю. Около цены 5 грн/сотка.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:26

  antonivs3 написав:rjkz коллега 2к снимает, метров 57, я правильно понял? что же там за чертоги? состояние лучше, чем здесь?: https://aspobiz.est.ua/16838101/


Точно не скажу что снимает, вроде шел разговор в паблике о сталинке на Багговутовской.
Если он захочет, то сам расскажет.
Тут, судя по всему 120 метровый никому нафиг ненужный аэродром. А для аренды и место не самое лучшее. В опчем - неликвид. Поставьте такое на Владимирской и ценник будет в 2 раза выше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:48

  antonivs3 написав:мне интересно, что уведомление пришло по району первичного получения ИНН, независимо от текущей регистрации совершенно в другом месте.


Можливо через те що реєстрація в паспорті і реєстрація в дфс це різні речі. Про зміну місця реєстрації проживання податкова не в курсі:-)
Сам був здивований:-)
Всім процвітання!
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