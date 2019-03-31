аналогично
вчера услышала, бальзаковская налоговичка, консультровала кого то, по этому налогу по телефону: "вам насчитали пеню за прошлые периоды, как оплатите, доначислят штраф, оплатите и все..."
эээ как то напряглась
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:59
аналогично
вчера услышала, бальзаковская налоговичка, консультровала кого то, по этому налогу по телефону: "вам насчитали пеню за прошлые периоды, как оплатите, доначислят штраф, оплатите и все..."
эээ как то напряглась
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 06 лип, 2019 12:06
оказалось, нам уже пришло кое-что, по новострою после 13го года, насколько понял исходя из суммы к оплате, площадь-60м2 * 1%МЗП
по прошлым годам, в конкретном случае, уплатить ничего пока не просят.
Савченко Шарий Так!
Додано: Суб 06 лип, 2019 12:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сверх льготы 60кв.м по квартирам начислили нехило - 38грн за метр.
Итого арендная однуха 40кв.м в год налога - 1500грн. За 10 таких однух уже 15000грн.
Но в принципе, имея 120-150тыс грн в год аренды с такой однухи, можно и заплатить 1500грн (1% от арендного кешфло), а вот владельцы больших хором (дома от 500 метров, пентхаузы по 250-300 метров хто уже почуствуют довольно сильно.
Додано: Суб 06 лип, 2019 12:09
Да ладно, как-то переживем, нужно же начинать с чего-то. До бесконечности так продолжаться не может- не упадет доходность- не остановятся толпы инвесторов, не снизится темп строек, и в конце-концов рент-абельность шмякнется ТАК, что будете только мечтать о 8% годовых минус 20% налогов, которые как-бы нужно платить..
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 06 лип, 2019 12:20, всього редагувалось 3 разів.
Савченко Шарий Так!
Додано: Суб 06 лип, 2019 12:17
мне интересно, что уведомление пришло по району первичного получения ИНН, независимо от текущей регистрации совершенно в другом месте.
Савченко Шарий Так!
Додано: Суб 06 лип, 2019 16:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
.... стоп! - стоп! - стоп! Я ще не купив під оренду ..... тільки в планах.... і то вже носом кручу.... - а тут ви ще про якісь податки пишете?!
- чи то ви про "старі" закони/податки? - про перевищення м2? -
більше 60м2 на власника квартири?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 лип, 2019 00:26
Точно не скажу что снимает, вроде шел разговор в паблике о сталинке на Багговутовской.
Если он захочет, то сам расскажет.
Тут, судя по всему 120 метровый никому нафиг ненужный аэродром. А для аренды и место не самое лучшее. В опчем - неликвид. Поставьте такое на Владимирской и ценник будет в 2 раза выше.
Додано: Нед 07 лип, 2019 09:48
Можливо через те що реєстрація в паспорті і реєстрація в дфс це різні речі. Про зміну місця реєстрації проживання податкова не в курсі:-)
Сам був здивований:-)
Всім процвітання!
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