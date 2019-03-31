Додано: Суб 06 лип, 2019 16:37

.... стоп! - стоп! - стоп! Я ще не купив під оренду ..... тільки в планах.... і то вже носом кручу.... - а тут ви ще про якісь податки пишете?!

- чи то ви про "старі" закони/податки? - про перевищення м2? -

більше 60м2 на власника квартири?

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4