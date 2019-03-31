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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:04
Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.
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rjkz
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:29
Первый написав: antonivs3 написав:
мне интересно, что уведомление пришло по району первичного получения ИНН, независимо от текущей регистрации совершенно в другом месте.
Можливо через те що реєстрація в паспорті і реєстрація в дфс це різні речі. Про зміну місця реєстрації проживання податкова не в курсі:-)
Сам був здивований:-)
Недавно узнал, что после смены регистрации нужно идти в налоговую и менять идетификационный код.
По поводу налога на недвижимость. Обязательство уплаты возникает только по уведомлению. Можно посмотреть самому в личном кабинете на сайте дфс. Срок давности три года. Могут прислать только за последние три года.
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Vlad442
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:40
Vlad442 написав: Первый написав: antonivs3 написав:
мне интересно, что уведомление пришло по району первичного получения ИНН, независимо от текущей регистрации совершенно в другом месте.
Можливо через те що реєстрація в паспорті і реєстрація в дфс це різні речі. Про зміну місця реєстрації проживання податкова не в курсі:-)
Сам був здивований:-)
Недавно узнал, что после смены регистрации нужно идти в налоговую и менять идетификационный код.
По поводу налога на недвижимость. Обязательство уплаты возникает только по уведомлению. Можно посмотреть самому в личном кабинете на сайте дфс. Срок давности три года. Могут прислать только за последние три года.
Менять код? Что за глупости? Код не меняется даже со сменой фамилии (делается дубликат с новой фамилией), а уж со сменой регистрации тем более ничего не меняется
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Faceless
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:06
Может это устаревшая информация или не полная. Мне так сказали и, даже, показали форму, которую нужно заполнять.
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Vlad442
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:09
Vlad442 написав:
Может это устаревшая информация или не полная. Мне так сказали и, даже, показали форму, которую нужно заполнять.
А законодательный акт не показали?
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stm
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:46
дел
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 07 лип, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:54
rjkz написав:
Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.
Как произвести, какие показатели в Киеве?
например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант?
Из сельской местности будут ехать в столицу?
Но цени расти очень НЕ будут, это 100%.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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