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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1490149114921493

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:04

  UA написав:Высокие проценты от сдачи в аренду в Киеве?
Бесплатный сыр бывает только в ....
https://www.youtube.com/watch?v=-XXBrherI3Q


Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:29

  Первый написав:
  antonivs3 написав:мне интересно, что уведомление пришло по району первичного получения ИНН, независимо от текущей регистрации совершенно в другом месте.


Можливо через те що реєстрація в паспорті і реєстрація в дфс це різні речі. Про зміну місця реєстрації проживання податкова не в курсі:-)
Сам був здивований:-)

Недавно узнал, что после смены регистрации нужно идти в налоговую и менять идетификационный код.

По поводу налога на недвижимость. Обязательство уплаты возникает только по уведомлению. Можно посмотреть самому в личном кабинете на сайте дфс. Срок давности три года. Могут прислать только за последние три года.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vlad442 написав:
  Первый написав:
  antonivs3 написав:мне интересно, что уведомление пришло по району первичного получения ИНН, независимо от текущей регистрации совершенно в другом месте.


Можливо через те що реєстрація в паспорті і реєстрація в дфс це різні речі. Про зміну місця реєстрації проживання податкова не в курсі:-)
Сам був здивований:-)

Недавно узнал, что после смены регистрации нужно идти в налоговую и менять идетификационный код.

По поводу налога на недвижимость. Обязательство уплаты возникает только по уведомлению. Можно посмотреть самому в личном кабинете на сайте дфс. Срок давности три года. Могут прислать только за последние три года.


Менять код? Что за глупости? Код не меняется даже со сменой фамилии (делается дубликат с новой фамилией), а уж со сменой регистрации тем более ничего не меняется
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Может это устаревшая информация или не полная. Мне так сказали и, даже, показали форму, которую нужно заполнять.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:09

  Vlad442 написав:Может это устаревшая информация или не полная. Мне так сказали и, даже, показали форму, которую нужно заполнять.

А законодательный акт не показали?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:46

дел
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 07 лип, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:54

  rjkz написав:
  UA написав:Высокие проценты от сдачи в аренду в Киеве?
Бесплатный сыр бывает только в ....
https://www.youtube.com/watch?v=-XXBrherI3Q


Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.


Как произвести, какие показатели в Киеве?

например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант?
Из сельской местности будут ехать в столицу?

Но цени расти очень НЕ будут, это 100%.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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