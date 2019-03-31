Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год. Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению. Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.
Как произвести, какие показатели в Киеве?
например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант? Из сельской местности будут ехать в столицу?
Но цени расти очень НЕ будут, это 100%.
1. Даже если купили дешевую квартиру, то она либо пойдет работать на рынок аренды, создав дополнительное давление, либо снимет с рынка аренды арендатора. В любом случае это минус для рынка аренды. 2. С некоторого времени, уехи вместо того, чтобы слать бабло в Украину, все больше пытаются перетащить за собой семьи. 3. У меня такое ощущение, что мы на пороге очередной волны миграции. Меня уже не удивляют знакомые, которые еще пару лет назад говорили "нет, никогда. Мы такие что только в Украине" ищут пути. Было ощущение, что начало успокаиваться, пару знакомых "сошли с дистанции", но похоже это было затишье перед новой волной. Украине грозит остаться с одними пенсионерами.