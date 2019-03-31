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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1491149214931494

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:04

  proftpd66 написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Высокие проценты от сдачи в аренду в Киеве?
Бесплатный сыр бывает только в ....
https://www.youtube.com/watch?v=-XXBrherI3Q


Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.


Как произвести, какие показатели в Киеве?

например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант?
Из сельской местности будут ехать в столицу?

Но цени расти очень НЕ будут, это 100%.


1. Даже если купили дешевую квартиру, то она либо пойдет работать на рынок аренды, создав дополнительное давление, либо снимет с рынка аренды арендатора. В любом случае это минус для рынка аренды.
2. С некоторого времени, уехи вместо того, чтобы слать бабло в Украину, все больше пытаются перетащить за собой семьи.
3. У меня такое ощущение, что мы на пороге очередной волны миграции. Меня уже не удивляют знакомые, которые еще пару лет назад говорили "нет, никогда. Мы такие что только в Украине" ищут пути. Было ощущение, что начало успокаиваться, пару знакомых "сошли с дистанции", но похоже это было затишье перед новой волной. Украине грозит остаться с одними пенсионерами.
rjkz
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  #<1 ... 1491149214931494
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