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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 08 лип, 2019 00:04
proftpd66 написав: rjkz написав:
Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.
Как произвести, какие показатели в Киеве?
например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант?
Из сельской местности будут ехать в столицу?
Но цени расти очень НЕ будут, это 100%.
1. Даже если купили дешевую квартиру, то она либо пойдет работать на рынок аренды, создав дополнительное давление, либо снимет с рынка аренды арендатора. В любом случае это минус для рынка аренды.
2. С некоторого времени, уехи вместо того, чтобы слать бабло в Украину, все больше пытаются перетащить за собой семьи.
3. У меня такое ощущение, что мы на пороге очередной волны миграции. Меня уже не удивляют знакомые, которые еще пару лет назад говорили "нет, никогда. Мы такие что только в Украине" ищут пути. Было ощущение, что начало успокаиваться, пару знакомых "сошли с дистанции", но похоже это было затишье перед новой волной. Украине грозит остаться с одними пенсионерами.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 00:16
UA написав:
КРЖН=Рынок Труда Киева.
А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve
"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"
Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.
Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.
Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.
ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".
Посмотрим каким будет конец августа.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 00:21
investorkiev написав: UA написав:
КРЖН=Рынок Труда Киева.
А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve
"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"
Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
Не знаю, это все в теории, а на практике в июне посдавал свеженькие квартиры после ремонта как горящие пирожки - со скоростью 1 договор в 2 дня! В июне! В новострое где еще не всегда работают лифты...
Может просто ЖК был удачно выбран, хз. Но я думал закрыть их на ключ и уехать спокойно в отпуск, до сентября. Но решил все таки дать обьявление - результатом шокирован.
ЗЫ: и с каких пор вы верите данным укрстата
?
Когда новости хреновые - то можно предположить, что на самом деле еще хуже
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:47
rjkz написав: investorkiev написав: UA написав:
КРЖН=Рынок Труда Киева.
А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve
"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"
Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
Не знаю, это все в теории, а на практике в июне посдавал свеженькие квартиры после ремонта как горящие пирожки - со скоростью 1 договор в 2 дня! В июне! В новострое где еще не всегда работают лифты...
Может просто ЖК был удачно выбран, хз. Но я думал закрыть их на ключ и уехать спокойно в отпуск, до сентября. Но решил все таки дать обьявление - результатом шокирован.
ЗЫ: и с каких пор вы верите данным укрстата
?
Когда новости хреновые - то можно предположить, что на самом деле еще хуже
Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:51
UA написав:
Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
А також стригти собак і доглядати за чужими котами?
Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.
Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:56
rjkz написав:
Код - это то,что не поменяется никогда.
Хоть вы смените фамилию, пол,
место жительство и ДНК...
придётся.. у М - кончается на чёт, у Ж - нечет
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