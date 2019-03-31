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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1491149214931494

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:04

  proftpd66 написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Высокие проценты от сдачи в аренду в Киеве?
Бесплатный сыр бывает только в ....
https://www.youtube.com/watch?v=-XXBrherI3Q


Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.


Как произвести, какие показатели в Киеве?

например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант?
Из сельской местности будут ехать в столицу?

Но цени расти очень НЕ будут, это 100%.


1. Даже если купили дешевую квартиру, то она либо пойдет работать на рынок аренды, создав дополнительное давление, либо снимет с рынка аренды арендатора. В любом случае это минус для рынка аренды.
2. С некоторого времени, уехи вместо того, чтобы слать бабло в Украину, все больше пытаются перетащить за собой семьи.
3. У меня такое ощущение, что мы на пороге очередной волны миграции. Меня уже не удивляют знакомые, которые еще пару лет назад говорили "нет, никогда. Мы такие что только в Украине" ищут пути. Было ощущение, что начало успокаиваться, пару знакомых "сошли с дистанции", но похоже это было затишье перед новой волной. Украине грозит остаться с одними пенсионерами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:16

  UA написав:КРЖН=Рынок Труда Киева.

А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?

https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve

"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"

Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?


Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.
Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.
Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.
ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".
Посмотрим каким будет конец августа.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:21

  investorkiev написав:
  UA написав:КРЖН=Рынок Труда Киева.

А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?

https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve

"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"

Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?


Не знаю, это все в теории, а на практике в июне посдавал свеженькие квартиры после ремонта как горящие пирожки - со скоростью 1 договор в 2 дня! В июне! В новострое где еще не всегда работают лифты...

Может просто ЖК был удачно выбран, хз. Но я думал закрыть их на ключ и уехать спокойно в отпуск, до сентября. Но решил все таки дать обьявление - результатом шокирован.

ЗЫ: и с каких пор вы верите данным укрстата?


Когда новости хреновые - то можно предположить, что на самом деле еще хуже
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:47

  rjkz написав:
  investorkiev написав:
  UA написав:КРЖН=Рынок Труда Киева.

А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?

https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve

"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"

Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?


Не знаю, это все в теории, а на практике в июне посдавал свеженькие квартиры после ремонта как горящие пирожки - со скоростью 1 договор в 2 дня! В июне! В новострое где еще не всегда работают лифты...

Может просто ЖК был удачно выбран, хз. Но я думал закрыть их на ключ и уехать спокойно в отпуск, до сентября. Но решил все таки дать обьявление - результатом шокирован.

ЗЫ: и с каких пор вы верите данным укрстата?


Когда новости хреновые - то можно предположить, что на самом деле еще хуже


Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:51

  UA написав:Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?

А також стригти собак і доглядати за чужими котами?

Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники. :mrgreen:

Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Украине грозит остаться с одними пенсионерами.

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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:56

  rjkz написав:Код - это то,что не поменяется никогда.
Хоть вы смените фамилию, пол, место жительство и ДНК...

придётся.. у М - кончается на чёт, у Ж - нечет
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