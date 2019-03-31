Додано: Пон 08 лип, 2019 00:04

proftpd66 написав: rjkz написав: UA написав: Высокие проценты от сдачи в аренду в Киеве?

Бесплатный сыр бывает только в ....

https://www.youtube.com/watch?v=-XXBrherI3Q Высокие проценты от сдачи в аренду в Киеве?Бесплатный сыр бывает только в ....



Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.

Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.

Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон. Ролик 2015 года по рейтингу за 2014 год.Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон.



Как произвести, какие показатели в Киеве?



например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант?

Из сельской местности будут ехать в столицу?



Но цени расти очень НЕ будут, это 100%. Как произвести, какие показатели в Киеве?например, люди жили в Черниговского области, поехали забугор заработали и купили в Киеве дешевую квартиру. Разве это не вариант?Из сельской местности будут ехать в столицу?Но цени расти очень НЕ будут, это 100%.

1. Даже если купили дешевую квартиру, то она либо пойдет работать на рынок аренды, создав дополнительное давление, либо снимет с рынка аренды арендатора. В любом случае это минус для рынка аренды.2. С некоторого времени, уехи вместо того, чтобы слать бабло в Украину, все больше пытаются перетащить за собой семьи.3. У меня такое ощущение, что мы на пороге очередной волны миграции. Меня уже не удивляют знакомые, которые еще пару лет назад говорили "нет, никогда. Мы такие что только в Украине" ищут пути. Было ощущение, что начало успокаиваться, пару знакомых "сошли с дистанции", но похоже это было затишье перед новой волной. Украине грозит остаться с одними пенсионерами.