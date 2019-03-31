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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1492149314941495

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:17

  kyk написав:
  stm написав:Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол :)

Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?

В вашем ИНН ))) бывает :) так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется :)
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:32

  stm написав:
  kyk написав:
  stm написав:Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол :)

Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?

В вашем ИНН ))) бывает :) так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё ;)

У жены не чётное а у меня 0 :oops: , ноль это чёт или не чёт? :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:34

Vadim V 0=чет,там 5/5 из 10.Пол-предпоследняя
http://bos.dn.ua/viewnews.php?nid=1307.
Вроде ж финфорум :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:17

  rjkz написав:
  UA написав:КРЖН=Рынок Труда Киева.

А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?

https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve

"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"

Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?


Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.
Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.
Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.
ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".
Посмотрим каким будет конец августа.



В этом Мисти Квитив на 2 сданые очереди (1500 квартир) на ОЛХ висит всего 3 предложения по аренде однух - от 11000 до 14000 грн.
По чем знакомые там брали, особенно если первую очередь? По 14000грн/м?

Чем плохая окупаемость - 1кв.м=1мес? 4 года окупаемость однушки? 25% годовых?

Пузырь лопается - это когда окупаемость 200 аренд и больше - значит цены не отвечают спросу.

А тут как видим как раз наоборот - аренда это живой спрос с живыми деньгами, и он есть. Это при том, что 2019 год - самый сложный для лендлордов - нужно переварить тот обьем, который понастроили в 2017-2018. Следущий год будет уже намного легче - обьемы стройки в Киеве падают второй год подряд, 2019 скорее всего будет провальным - введут меньше жилья чем в любой год при ВФЯ.

Будет дефицит.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:01

  investorkiev написав:Будет дефицит.

Дефіцит всього залишився в СРСР.

"Будуть, будуть недобуди стінами стояти,
а лох-інвештори - на баянах грати!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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