Додано: Пон 08 лип, 2019 13:54

Frant написав: UA написав: Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом? Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?

А також стригти собак і доглядати за чужими котами?



Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.



Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро? А також стригти собак і доглядати за чужими котами?Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?

не, не все.некоторые в Норвегию на 5000 евро.собственно в Польшу как я понял едут в первый раз, а потом пытаются найти работу а Германии, Чехии, Италии. 3 плиточника уехало - Норвегия, Германия и Италия.уже оставшиеся врачи уезжают, в недешевых частных клиниках дефицит кадров - обзванивают бывших сотрудников, зазывают.Ребята, народ валил и продолжает валить. Масштабы пугающие...нет...шокирующие.Когда вокруг тебя то одни сваливают, то другие, по действиям третьих понимаешь что и они готовятся. Недавно общались со знакомыми, ну такие патриоты (живут в Киеве, но родом с ЗУ), еще пару лет назад даже слушать не хотели(у мужа карьера, у жены свой растущий бизнес, квартира в доме 00-х, на семью 2 машины) сейчас думают - КУДА? В Польшу проще всего (когда-то часто ездили и как минимум у жены есть какой-то язык), но мелко.Что вы все себе думаете?Кому будете бетон сдавать? Тем более с таким предложением?