Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
В вашем ИНН ))) бывает так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё
stm написав:Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
В вашем ИНН ))) бывает так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё
У жены не чётное а у меня 0 , ноль это чёт или не чёт?
"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"
Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное. Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня. Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать. ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе". Посмотрим каким будет конец августа.
В этом Мисти Квитив на 2 сданые очереди (1500 квартир) на ОЛХ висит всего 3 предложения по аренде однух - от 11000 до 14000 грн. По чем знакомые там брали, особенно если первую очередь? По 14000грн/м?
Чем плохая окупаемость - 1кв.м=1мес? 4 года окупаемость однушки? 25% годовых?
Пузырь лопается - это когда окупаемость 200 аренд и больше - значит цены не отвечают спросу.
А тут как видим как раз наоборот - аренда это живой спрос с живыми деньгами, и он есть. Это при том, что 2019 год - самый сложный для лендлордов - нужно переварить тот обьем, который понастроили в 2017-2018. Следущий год будет уже намного легче - обьемы стройки в Киеве падают второй год подряд, 2019 скорее всего будет провальным - введут меньше жилья чем в любой год при ВФЯ.
Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?[/quote] Теж це питання до колеги постало ще пару днів тому, коли почалося поширення страшилок про занепад ринку столичної оренди на грунті невтішної демографії. Дійсно, більш вагомими чинниками у переконанні форумчан щодо своєї правоти стали б конкретні дії задля порятунку своїх статків шляхом переходу з нерухомості в інший, менш ризиковий актив, наприклад, іноземну валюту. І тут постає чергове питання: а що робити з набутою грошовою "котлетою" ?? Куди з нею бігти тим щасливцям, хто оперативно дослухається до щирих порад нашого колеги ?? Як би не сталося, як у відомому совковому фільмі: "- А на отримані гроші, за порадою друзів, я вирішив купити автомобіль "Москвич". Бурхливі оплески учасників застілля". Інтуїція підказує, що колега нас до цього кроку і підштовхує. Підкреслю, що інтуїцію розвинув, читаючи у попередні роки опуси Акурта на "турецькій" гілці. І насамкінець, як багатоквартирний орендодавець зі стажем з 2000-го року, полишаючи жарти, зазначу: орендний бізнес у столиці є вічним, як сам Київ. Негативна загальнодержавна демографія ще довго не загрожуватиме столиці. Часи і ситуація на ринку змінюються, але якщо ви вже маєте насьогодні нерухомість в оренді, якщо ситуативно не потребуєте значної суми грошей, то не розкидайтеся власністю, не ризикуйте. Пам"ятайте: ще так ніколи не було, щоб не було ніяк. Життя, і зокрема економічне, має злети і падіння. Але за будь-яких обставин орендні квартири забезпечать вам і вашій сім"ї, умовно кажучи, хліб з маслом. Що стосується придбання ЗАРАЗ квартир для оренди, то я особисто цього б не робив (правда, рішення залежало б від ціни і ЛОКАЦІЇ), а пересидів би з наявною доларовою готівкою, хоч би й під матрацом. Для осіб, схильних до ризику, задля заробітку підходять "ігри" на короткострокових депозитах. Моє непорушне правило: поки війна - ніяких ризикових дій щодо наявних заощаджень. Груша, лопата, трилітрова банка. )))
investorkiev написав: Не знаю, это все в теории, а на практике в июне посдавал свеженькие квартиры после ремонта как горящие пирожки - со скоростью 1 договор в 2 дня! В июне! В новострое где еще не всегда работают лифты...
Может просто ЖК был удачно выбран, хз. Но я думал закрыть их на ключ и уехать спокойно в отпуск, до сентября. Но решил все таки дать обьявление - результатом шокирован.
ЗЫ: и с каких пор вы верите данным укрстата?
Когда новости хреновые - то можно предположить, что на самом деле еще хуже
Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?
наоборот, это логический вывод из того, что происходит.
UA написав:Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
А також стригти собак і доглядати за чужими котами?
Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.
Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?
не, не все. некоторые в Норвегию на 5000 евро. собственно в Польшу как я понял едут в первый раз, а потом пытаются найти работу а Германии, Чехии, Италии. 3 плиточника уехало - Норвегия, Германия и Италия. уже оставшиеся врачи уезжают, в недешевых частных клиниках дефицит кадров - обзванивают бывших сотрудников, зазывают.
Ребята, народ валил и продолжает валить. Масштабы пугающие...нет...шокирующие. Когда вокруг тебя то одни сваливают, то другие, по действиям третьих понимаешь что и они готовятся. Недавно общались со знакомыми, ну такие патриоты (живут в Киеве, но родом с ЗУ), еще пару лет назад даже слушать не хотели(у мужа карьера, у жены свой растущий бизнес, квартира в доме 00-х, на семью 2 машины) сейчас думают - КУДА? В Польшу проще всего (когда-то часто ездили и как минимум у жены есть какой-то язык), но мелко. Что вы все себе думаете? Кому будете бетон сдавать? Тем более с таким предложением?
rjkz написав:Украине грозит остаться с одними пенсионерами.
Это смотря от какой ЦИФИРИ - от виртуальных 42 или реальных 28-32? Если от реальных, то это произойдет намного быстрее. По данным госстата последние годы минус миллион в 4 года. Это по статистике, которая у нас рисует все как можно красивше (хотя и это ужасает),а в реалии млн 8+ только выехало за последние годы да еще млн1,5-2 "естественная убыль" И на этом фоне галопирующее старение населения (так как уезжают молодые и с детьми), а значит "естественная убыль"будет стремительно расти.То есть, процесс идет по нарастающей в виде цепной реакции.