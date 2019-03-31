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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1493149414951496>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:17

  kyk написав:
  stm написав:Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол :)

Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?

В вашем ИНН ))) бывает :) так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется :)
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:32

  stm написав:
  kyk написав:
  stm написав:Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол :)

Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?

В вашем ИНН ))) бывает :) так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё ;)

У жены не чётное а у меня 0 :oops: , ноль это чёт или не чёт? :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:34

Vadim V 0=чет,там 5/5 из 10.Пол-предпоследняя
http://bos.dn.ua/viewnews.php?nid=1307.
Вроде ж финфорум :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:17

  rjkz написав:
  UA написав:КРЖН=Рынок Труда Киева.

А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?

https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve

"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"

Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?


Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.
Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.
Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.
ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".
Посмотрим каким будет конец августа.



В этом Мисти Квитив на 2 сданые очереди (1500 квартир) на ОЛХ висит всего 3 предложения по аренде однух - от 11000 до 14000 грн.
По чем знакомые там брали, особенно если первую очередь? По 14000грн/м?

Чем плохая окупаемость - 1кв.м=1мес? 4 года окупаемость однушки? 25% годовых?

Пузырь лопается - это когда окупаемость 200 аренд и больше - значит цены не отвечают спросу.

А тут как видим как раз наоборот - аренда это живой спрос с живыми деньгами, и он есть. Это при том, что 2019 год - самый сложный для лендлордов - нужно переварить тот обьем, который понастроили в 2017-2018. Следущий год будет уже намного легче - обьемы стройки в Киеве падают второй год подряд, 2019 скорее всего будет провальным - введут меньше жилья чем в любой год при ВФЯ.

Будет дефицит.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:01

  investorkiev написав:Будет дефицит.

Дефіцит всього залишився в СРСР.

"Будуть, будуть недобуди стінами стояти,
а лох-інвештори - на баянах грати!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:21

  Первый написав:


Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?[/quote]
Теж це питання до колеги постало ще пару днів тому, коли почалося поширення страшилок про занепад ринку столичної оренди на грунті невтішної демографії. Дійсно, більш вагомими чинниками у переконанні форумчан щодо своєї правоти стали б конкретні дії задля порятунку своїх статків шляхом переходу з нерухомості в інший, менш ризиковий актив, наприклад, іноземну валюту. І тут постає чергове питання: а що робити з набутою грошовою "котлетою" ?? Куди з нею бігти тим щасливцям, хто оперативно дослухається до щирих порад нашого колеги ?? Як би не сталося, як у відомому совковому фільмі: "- А на отримані гроші, за порадою друзів, я вирішив купити автомобіль "Москвич". Бурхливі оплески учасників застілля". Інтуїція підказує, що колега нас до цього кроку і підштовхує. Підкреслю, що інтуїцію розвинув, читаючи у попередні роки опуси Акурта на "турецькій" гілці. :lol: :lol: І насамкінець, як багатоквартирний орендодавець зі стажем з 2000-го року, полишаючи жарти, зазначу: орендний бізнес у столиці є вічним, як сам Київ. Негативна загальнодержавна демографія ще довго не загрожуватиме столиці. Часи і ситуація на ринку змінюються, але якщо ви вже маєте насьогодні нерухомість в оренді, якщо ситуативно не потребуєте значної суми грошей, то не розкидайтеся власністю, не ризикуйте. Пам"ятайте: ще так ніколи не було, щоб не було ніяк. Життя, і зокрема економічне, має злети і падіння. Але за будь-яких обставин орендні квартири забезпечать вам і вашій сім"ї, умовно кажучи, хліб з маслом. Що стосується придбання ЗАРАЗ квартир для оренди, то я особисто цього б не робив (правда, рішення залежало б від ціни і ЛОКАЦІЇ), а пересидів би з наявною доларовою готівкою, хоч би й під матрацом. Для осіб, схильних до ризику, задля заробітку підходять "ігри" на короткострокових депозитах. Моє непорушне правило: поки війна - ніяких ризикових дій щодо наявних заощаджень. Груша, лопата, трилітрова банка. )))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:35

  Первый написав:
  rjkz написав:
  investorkiev написав:
Не знаю, это все в теории, а на практике в июне посдавал свеженькие квартиры после ремонта как горящие пирожки - со скоростью 1 договор в 2 дня! В июне! В новострое где еще не всегда работают лифты...

Может просто ЖК был удачно выбран, хз. Но я думал закрыть их на ключ и уехать спокойно в отпуск, до сентября. Но решил все таки дать обьявление - результатом шокирован.

ЗЫ: и с каких пор вы верите данным укрстата?


Когда новости хреновые - то можно предположить, что на самом деле еще хуже


Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?


наоборот, это логический вывод из того, что происходит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:это логический вывод из того, что происходит.

уже выставили на продажу Ылитный АППС и студию в долгострое?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:54

  Frant написав:
  UA написав:Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?

А також стригти собак і доглядати за чужими котами?

Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники. :mrgreen:

Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?


не, не все.
некоторые в Норвегию на 5000 евро.
собственно в Польшу как я понял едут в первый раз, а потом пытаются найти работу а Германии, Чехии, Италии. 3 плиточника уехало - Норвегия, Германия и Италия.
уже оставшиеся врачи уезжают, в недешевых частных клиниках дефицит кадров - обзванивают бывших сотрудников, зазывают.

Ребята, народ валил и продолжает валить. Масштабы пугающие...нет...шокирующие.
Когда вокруг тебя то одни сваливают, то другие, по действиям третьих понимаешь что и они готовятся. Недавно общались со знакомыми, ну такие патриоты (живут в Киеве, но родом с ЗУ), еще пару лет назад даже слушать не хотели(у мужа карьера, у жены свой растущий бизнес, квартира в доме 00-х, на семью 2 машины) сейчас думают - КУДА? В Польшу проще всего (когда-то часто ездили и как минимум у жены есть какой-то язык), но мелко.
Что вы все себе думаете?
Кому будете бетон сдавать? Тем более с таким предложением?

rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:03

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Украине грозит остаться с одними пенсионерами.

Зображення


Это смотря от какой ЦИФИРИ - от виртуальных 42 или реальных 28-32?
Если от реальных, то это произойдет намного быстрее.
По данным госстата последние годы минус миллион в 4 года. Это по статистике, которая у нас рисует все как можно красивше (хотя и это ужасает),а в реалии млн 8+ только выехало за последние годы да еще млн1,5-2 "естественная убыль" И на этом фоне галопирующее старение населения (так как уезжают молодые и с детьми), а значит "естественная убыль"будет стремительно расти.То есть, процесс идет по нарастающей в виде цепной реакции.
rjkz
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  #<1 ... 1493149414951496>
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