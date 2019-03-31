investorkiev написав:

rjkz написав: UA написав: КРЖН=Рынок Труда Киева.



А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?



https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve



"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"



Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом? КРЖН=Рынок Труда Киева.А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?



Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.

Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.

Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.

ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".

Посмотрим каким будет конец августа. Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".Посмотрим каким будет конец августа.

В этом Мисти Квитив на 2 сданые очереди (1500 квартир) на ОЛХ висит всего 3 предложения по аренде однух - от 11000 до 14000 грн.По чем знакомые там брали, особенно если первую очередь? По 14000грн/м?Чем плохая окупаемость - 1кв.м=1мес? 4 года окупаемость однушки? 25% годовых?Пузырь лопается - это когда окупаемость 200 аренд и больше - значит цены не отвечают спросу.А тут как видим как раз наоборот - аренда это живой спрос с живыми деньгами, и он есть. Это при том, что 2019 год - самый сложный для лендлордов - нужно переварить тот обьем, который понастроили в 2017-2018. Следущий год будет уже намного легче - обьемы стройки в Киеве падают второй год подряд, 2019 скорее всего будет провальным - введут меньше жилья чем в любой год при ВФЯ.Будет дефицит.