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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:06
kyk написав: stm написав: kyk написав:
Нифига )
Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
Придется менять пол.
Ничего не поделаешь.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:09
stm написав: kyk написав: stm написав:
Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
В вашем ИНН ))) бывает
так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё
Когда начали вводить коды, я работал в строительной фирме и мне выдали его на бланке предприятия, через несколько лет я поехал в налоговую получать на стандартном бланке.
И...О ЧУДО! цифири совпали!
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:13
Vadim V написав: stm написав: kyk написав:
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
В вашем ИНН ))) бывает так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё
У жены не чётное а у меня 0
, ноль это чёт или не чёт?
Делить на ноль нельзя!
Error! Error! Error!
Вы трансгендер?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:15
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Может это устаревшая информация или не полная. Мне так сказали и, даже, показали форму, которую нужно заполнять.
Влад, вы правы - мне в налоговой то же самое сказали, более того - знаю людей которые так сделали.
Фейслесс в свойственном ему стиле показал незнание вопроса.
Конечно, речь идет не о смене самого цифрового кода, а о смене бумажки- код будет прежним, но выдан новой налоговой (другого района/города).
Трибека, незнание вопроса показываешь ты. Смена бумажки актуальна при смене фамилии - ибо она на ней указана, а при смене регистрации бумажка никоим образом своей силы и легитимности не теряет, и глубоко пофиг, какой налоговой он выдан.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:17
stm написав:
В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
С датой рождения не всегда совпадает, исключения, хоть и редкие, но случаются (хз почему)
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:17
investorkiev написав: rjkz написав: UA написав:
КРЖН=Рынок Труда Киева.
А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve
"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"
Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.
Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.
Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.
ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".
Посмотрим каким будет конец августа.
В этом Мисти Квитив на 2 сданые очереди (1500 квартир) на ОЛХ висит всего 3 предложения по аренде однух - от 11000 до 14000 грн.
По чем знакомые там брали, особенно если первую очередь? По 14000грн/м?
Чем плохая окупаемость - 1кв.м=1мес? 4 года окупаемость однушки? 25% годовых?
Пузырь лопается - это когда окупаемость 200 аренд и больше - значит цены не отвечают спросу.
А тут как видим как раз наоборот - аренда это живой спрос с живыми деньгами, и он есть. Это при том, что 2019 год - самый сложный для лендлордов - нужно переварить тот обьем, который понастроили в 2017-2018. Следущий год будет уже намного легче - обьемы стройки в Киеве падают второй год подряд, 2019 скорее всего будет провальным - введут меньше жилья чем в любой год при ВФЯ.
Будет дефицит.
Там 2 очереди сданы, вторая только-только, еще никто не успел ремонт сделать и заселиться. Значит они в первой.
В первой ценник был 14 на монолитные секции и 12500 (или 12800) на панельные (таких больше не делают - как оказалось г-но г-ном). Но...курс тогда был 21,5. 2015 год весна-лето.
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