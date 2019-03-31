Додано: Пон 08 лип, 2019 15:51

ihorkyiv написав: Первый написав:



Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?

Теж це питання до колеги постало ще пару днів тому, коли почалося поширення страшилок про занепад ринку столичної оренди на грунті невтішної демографії. Дійсно, більш вагомими чинниками у переконанні форумчан щодо своєї правоти стали б конкретні дії задля порятунку своїх статків шляхом переходу з нерухомості в інший, менш ризиковий актив, наприклад, іноземну валюту. І тут постає чергове питання: а що робити з набутою грошовою "котлетою" ?? Куди з нею бігти тим щасливцям, хто оперативно дослухається до щирих порад нашого колеги ?? Як би не сталося, як у відомому совковому фільмі: "- А на отримані гроші,, я вирішив купити автомобіль "Москвич". Бурхливі оплески учасників застілля". Інтуїція підказує, що колега нас до цього кроку і підштовхує. Підкреслю, що інтуїцію розвинув, читаючи у попередні роки опуси Акурта на "турецькій" гілці.І насамкінець, як багатоквартирний орендодавець зі стажем з 2000-го року, полишаючи жарти, зазначу: орендний бізнес у столиці є вічним, як сам Київ. Негативна загальнодержавна демографія ще довго не загрожуватиме столиці. Часи і ситуація на ринку змінюються, але якщо ви вже маєте насьогодні нерухомість в оренді, якщо ситуативно не потребуєте значної суми грошей, то не розкидайтеся власністю, не ризикуйте. Пам"ятайте: ще так ніколи не було, щоб не було ніяк. Життя, і зокрема економічне, має злети і падіння. Але за будь-яких обставин орендні квартири забезпечать вам і вашій сім"ї, умовно кажучи, хліб з маслом. Що стосується придбання ЗАРАЗ квартир для оренди, то я особисто цього б не робив (правда, рішення залежало б від ціни і ЛОКАЦІЇ), а пересидів би з наявною доларовою готівкою, хоч би й під матрацом. Для осіб, схильних до ризику, задля заробітку підходять "ігри" на короткострокових депозитах. Моє непорушне правило: поки війна - ніяких ризикових дій щодо наявних заощаджень. Груша, лопата, трилітрова банка. )))[/quote]Если камень в мой огород...говорят "Хочешь рассмешить Создателя - расскажи о своих планах".Я пишу о том, что меня действительно волнует. Есть тут некоторые форумчане, которые думают, что писанина на форуме может как-то повлиять на тренды. Я не такой фантазер - этот форум читает от силы пару сотен человек, это недостаточно для формирования устойчивого общего мнения.