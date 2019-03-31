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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:06
kyk написав: stm написав: kyk написав:
Нифига )
Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
Придется менять пол.
Ничего не поделаешь.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:09
stm написав: kyk написав: stm написав:
Фига, иначе ошибка. В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
В вашем ИНН ))) бывает
так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё
Когда начали вводить коды, я работал в строительной фирме и мне выдали его на бланке предприятия, через несколько лет я поехал в налоговую получать на стандартном бланке.
И...О ЧУДО! цифири совпали!
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:13
Vadim V написав: stm написав: kyk написав:
Мой ИНН заканчивается на нечет, я мужчина. Где ошибка?
В вашем ИНН ))) бывает так же бывает, что у людей по 2 ИНН: ранее выдавали массово на заводе, потом они пошли в налоговую и это два диаметрально разных набора цифр ))) В Украине вообще беда с централизованными базами, но может что-то измениться к лучшему, уже потихоньку меняется
P.S.: у вас ведь много знакомых, проведите эксперимент, спросите последнюю цифру налогового номера и всё
У жены не чётное а у меня 0
, ноль это чёт или не чёт?
Делить на ноль нельзя!
Error! Error! Error!
Вы трансгендер?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:15
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Может это устаревшая информация или не полная. Мне так сказали и, даже, показали форму, которую нужно заполнять.
Влад, вы правы - мне в налоговой то же самое сказали, более того - знаю людей которые так сделали.
Фейслесс в свойственном ему стиле показал незнание вопроса.
Конечно, речь идет не о смене самого цифрового кода, а о смене бумажки- код будет прежним, но выдан новой налоговой (другого района/города).
Трибека, незнание вопроса показываешь ты. Смена бумажки актуальна при смене фамилии - ибо она на ней указана, а при смене регистрации бумажка никоим образом своей силы и легитимности не теряет, и глубоко пофиг, какой налоговой он выдан.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:17
stm написав:
В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
С датой рождения не всегда совпадает, исключения, хоть и редкие, но случаются (хз почему)
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:17
investorkiev написав: rjkz написав: UA написав:
КРЖН=Рынок Труда Киева.
А арендодатели голову ломают. Чего это аренда просела?https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve
"рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше"
Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
Зато новоиспеченные лендлорды не хотят видеть очевидное.
Знакомые проинвестировали Мисто Квитив, сделали ремонт и переселились, сдав свою,хотели еще купить там-же под аренду - фигвам, все продано, надо ждать открытия продаж следующей очереди. Попробовали узнать в Сырецких садах - та-же фигня.
Представляю себе этот домкрат, когда рынок аренды схлопнется и все ломанутся продавать.
ЗЫ: сейчас сидим и думаем - может начинать продавать? Ночь на дворе..."купатися чи не купатися...Це ...лятьське питання зайо...уе".
Посмотрим каким будет конец августа.
В этом Мисти Квитив на 2 сданые очереди (1500 квартир) на ОЛХ висит всего 3 предложения по аренде однух - от 11000 до 14000 грн.
По чем знакомые там брали, особенно если первую очередь? По 14000грн/м?
Чем плохая окупаемость - 1кв.м=1мес? 4 года окупаемость однушки? 25% годовых?
Пузырь лопается - это когда окупаемость 200 аренд и больше - значит цены не отвечают спросу.
А тут как видим как раз наоборот - аренда это живой спрос с живыми деньгами, и он есть. Это при том, что 2019 год - самый сложный для лендлордов - нужно переварить тот обьем, который понастроили в 2017-2018. Следущий год будет уже намного легче - обьемы стройки в Киеве падают второй год подряд, 2019 скорее всего будет провальным - введут меньше жилья чем в любой год при ВФЯ.
Будет дефицит.
Там 2 очереди сданы, вторая только-только, еще никто не успел ремонт сделать и заселиться. Значит они в первой.
В первой ценник был 14 на монолитные секции и 12500 (или 12800) на панельные (таких больше не делают - как оказалось г-но г-ном). Но...курс тогда был 21,5. 2015 год весна-лето.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:11
Faceless написав: stm написав:
В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
С датой рождения не всегда совпадает, исключения, хоть и редкие, но случаются (хз почему)
Фейслес, в ИНН забит алгоритм, если тетя ошиблась при вводе ваших данных, то как бы "стали женщиной" случайно по алгоритму))) В расчетных счетах тоже забит алгоритм, в IBAN тоже
Да, бывает что алгоритм сбоит, но мне кажется это человеческий фактор.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37
stm написав: Faceless написав: stm написав:
В ИНН зашита дата вашего рождения и пол
С датой рождения не всегда совпадает, исключения, хоть и редкие, но случаются (хз почему)
Фейслес, в ИНН забит алгоритм, если тетя ошиблась при вводе ваших данных, то как бы "стали женщиной" случайно по алгоритму))) В расчетных счетах тоже забит алгоритм, в IBAN тоже
Да, бывает что алгоритм сбоит, но мне кажется это человеческий фактор.
Алгоритм - это к контрольной цифре (цифрам), с ними сбоя не должно быть. А дата рождения в большинстве случаев является базой для ИНН. В большинстве, но не всегда (может, ошибка ввода самой даты рождения при присвоении). Насчет несоответствия пола по ИНН - как-то не встречал
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:51
ihorkyiv написав:
Ви себе вмовляєте продати квартири що здаєте в оренду, чи що?
Первый написав:
Теж це питання до колеги постало ще пару днів тому, коли почалося поширення страшилок про занепад ринку столичної оренди на грунті невтішної демографії. Дійсно, більш вагомими чинниками у переконанні форумчан щодо своєї правоти стали б конкретні дії задля порятунку своїх статків шляхом переходу з нерухомості в інший, менш ризиковий актив, наприклад, іноземну валюту. І тут постає чергове питання: а що робити з набутою грошовою "котлетою" ?? Куди з нею бігти тим щасливцям, хто оперативно дослухається до щирих порад нашого колеги ?? Як би не сталося, як у відомому совковому фільмі: "- А на отримані гроші, за порадою друзів
, я вирішив купити автомобіль "Москвич". Бурхливі оплески учасників застілля". Інтуїція підказує, що колега нас до цього кроку і підштовхує. Підкреслю, що інтуїцію розвинув, читаючи у попередні роки опуси Акурта на "турецькій" гілці.
І насамкінець, як багатоквартирний орендодавець зі стажем з 2000-го року, полишаючи жарти, зазначу: орендний бізнес у столиці є вічним, як сам Київ. Негативна загальнодержавна демографія ще довго не загрожуватиме столиці. Часи і ситуація на ринку змінюються, але якщо ви вже маєте насьогодні нерухомість в оренді, якщо ситуативно не потребуєте значної суми грошей, то не розкидайтеся власністю, не ризикуйте. Пам"ятайте: ще так ніколи не було, щоб не було ніяк. Життя, і зокрема економічне, має злети і падіння. Але за будь-яких обставин орендні квартири забезпечать вам і вашій сім"ї, умовно кажучи, хліб з маслом. Що стосується придбання ЗАРАЗ квартир для оренди, то я особисто цього б не робив (правда, рішення залежало б від ціни і ЛОКАЦІЇ), а пересидів би з наявною доларовою готівкою, хоч би й під матрацом. Для осіб, схильних до ризику, задля заробітку підходять "ігри" на короткострокових депозитах. Моє непорушне правило: поки війна - ніяких ризикових дій щодо наявних заощаджень. Груша, лопата, трилітрова банка. )))[/quote]
Если камень в мой огород...говорят "Хочешь рассмешить Создателя - расскажи о своих планах".
Я пишу о том, что меня действительно волнует. Есть тут некоторые форумчане, которые думают, что писанина на форуме может как-то повлиять на тренды. Я не такой фантазер - этот форум читает от силы пару сотен человек, это недостаточно для формирования устойчивого общего мнения.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 16:41
Прохожий написав: rjkz написав:
это логический вывод из того, что происходит.
уже выставили на продажу Ылитный АППС и студию в долгострое?
Эти объекты будут последними в очереди.
Особенно веник - слишком большой убыток, чтобы его фиксировать. Надо года 3 посдавать, потом, после ввода Ретровиля и метро (500-600 м) надеятся на благоприятный климат для продажи именно в этой локации. Тогда есть надежда выйти в 0. В любом случае, на момент принятия решения делать ремонт и сдавать или продать без ремонта, ценник был такой смехотворный, что не вызывал никакого интереса. Как-бы там ни было, на сегодняшний день продажа веника принесет самую меньшую сумму при ценнике аренды близкого порядка с остальным. Пока, по мере обживания, ценник в доме растет. Чуть больше года назад была покупка 40 м2 за 20 куе (без отделки), сейчас 42 или 45 выставлены за 850 кгрн (без отделки). По правде сказать, не будь глобальных пугающих трендов, я-бы все продал и купил-бы в той локации. Это одна из самых дешевых сейчас и самых перспективных к росту локаций. Если вдруг будет рост, а он возможен только при появлении доступной ипотеки, то больше всего подорожает самое дешевое, а если кризис, то больше всего в цене потеряет самое дорогое.
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