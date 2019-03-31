Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Украине грозит остаться с одними пенсионерами.
Средний возраст населения 40 лет. 15-19 летних (потенциальные арендаторы однушек в человейниках в ближайшем будущем) почти в 2 раза меньше, чем тех, кому сейчас 25-29 лет. http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... nu2018.pdf Сегодняшние инвесторы - люди со стальными маракасами.
rjkz написав:это логический вывод из того, что происходит.
уже выставили на продажу Ылитный АППС и студию в долгострое?
Эти объекты будут последними в очереди. Особенно веник - слишком большой убыток, чтобы его фиксировать. Надо года 3 посдавать, потом, после ввода Ретровиля и метро (500-600 м) надеятся на благоприятный климат для продажи именно в этой локации. Тогда есть надежда выйти в 0. В любом случае, на момент принятия решения делать ремонт и сдавать или продать без ремонта, ценник был такой смехотворный, что не вызывал никакого интереса. Как-бы там ни было, на сегодняшний день продажа веника принесет самую меньшую сумму при ценнике аренды близкого порядка с остальным. Пока, по мере обживания, ценник в доме растет. Чуть больше года назад была покупка 40 м2 за 20 куе (без отделки), сейчас 42 или 45 выставлены за 850 кгрн (без отделки). По правде сказать, не будь глобальных пугающих трендов, я-бы все продал и купил-бы в той локации. Это одна из самых дешевых сейчас и самых перспективных к росту локаций. Если вдруг будет рост, а он возможен только при появлении доступной ипотеки, то больше всего подорожает самое дешевое, а если кризис, то больше всего в цене потеряет самое дорогое.
Іпотеки немає, а совкошлак біля метро за рік-півтора виріс в ціні на 15-20%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
UA написав:Варить друг другу кофе оказалось не таким уж и прибыльным делом?
А також стригти собак і доглядати за чужими котами?
Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.
Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?
не, не все. некоторые в Норвегию на 5000 евро. собственно в Польшу как я понял едут в первый раз, а потом пытаются найти работу а Германии, Чехии, Италии. 3 плиточника уехало - Норвегия, Германия и Италия. уже оставшиеся врачи уезжают, в недешевых частных клиниках дефицит кадров - обзванивают бывших сотрудников, зазывают.
Ребята, народ валил и продолжает валить. Масштабы пугающие...нет...шокирующие. Когда вокруг тебя то одни сваливают, то другие, по действиям третьих понимаешь что и они готовятся. Недавно общались со знакомыми, ну такие патриоты (живут в Киеве, но родом с ЗУ), еще пару лет назад даже слушать не хотели(у мужа карьера, у жены свой растущий бизнес, квартира в доме 00-х, на семью 2 машины) сейчас думают - КУДА? В Польшу проще всего (когда-то часто ездили и как минимум у жены есть какой-то язык), но мелко. Что вы все себе думаете? Кому будете бетон сдавать? Тем более с таким предложением?
Я можу заперечити, аргументовано. Есть два человека , нормальные, не дауны,один совсем не хочет снова в Польшу,но думает , другой ездит раз в пол года уже четвёртый год...,и в этом году здесь работает очень не легко за 500 грн. в день, хотя при желании мог уже давно оформить там постоянку...