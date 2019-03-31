rjkz написав:

Прохожий написав: rjkz написав: это логический вывод из того, что происходит. это логический вывод из того, что происходит.

уже выставили на продажу Ылитный АППС и студию в долгострое? уже выставили на продажу Ылитный АППС и студию в долгострое?

Эти объекты будут последними в очереди.Особенно веник - слишком большой убыток, чтобы его фиксировать. Надо года 3 посдавать, потом, после ввода Ретровиля и метро (500-600 м) надеятся на благоприятный климат для продажи именно в этой локации. Тогда есть надежда выйти в 0. В любом случае, на момент принятия решения делать ремонт и сдавать или продать без ремонта, ценник был такой смехотворный, что не вызывал никакого интереса. Как-бы там ни было, на сегодняшний день продажа веника принесет самую меньшую сумму при ценнике аренды близкого порядка с остальным. Пока, по мере обживания, ценник в доме растет. Чуть больше года назад была покупка 40 м2 за 20 куе (без отделки), сейчас 42 или 45 выставлены за 850 кгрн (без отделки). По правде сказать, не будь глобальных пугающих трендов, я-бы все продал и купил-бы в той локации. Это одна из самых дешевых сейчас и самых перспективных к росту локаций. Если вдруг будет рост, а он возможен только при появлении доступной ипотеки, то больше всего подорожает самое дешевое, а если кризис, то больше всего в цене потеряет самое дорогое.