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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:49
Vadim V написав: rjkz написав: Frant написав:
А також стригти собак і доглядати за чужими котами?
Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.
Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?
не, не все.
некоторые в Норвегию на 5000 евро.
собственно в Польшу как я понял едут в первый раз, а потом пытаются найти работу а Германии, Чехии, Италии. 3 плиточника уехало - Норвегия, Германия и Италия.
уже оставшиеся врачи уезжают, в недешевых частных клиниках дефицит кадров - обзванивают бывших сотрудников, зазывают.
Ребята, народ валил и продолжает валить. Масштабы пугающие...нет...шокирующие.
Когда вокруг тебя то одни сваливают, то другие, по действиям третьих понимаешь что и они готовятся. Недавно общались со знакомыми, ну такие патриоты (живут в Киеве, но родом с ЗУ), еще пару лет назад даже слушать не хотели(у мужа карьера, у жены свой растущий бизнес, квартира в доме 00-х, на семью 2 машины) сейчас думают - КУДА? В Польшу проще всего (когда-то часто ездили и как минимум у жены есть какой-то язык), но мелко.
Что вы все себе думаете?
Кому будете бетон сдавать? Тем более с таким предложением?
Я можу заперечити, аргументовано.
Есть два человека , нормальные, не дауны,один совсем не хочет снова в Польшу,но думает
, другой ездит раз в пол года уже четвёртый год...,и в этом году здесь работает очень не легко за 500 грн. в день, хотя при желании мог уже давно оформить там постоянку...
Везде и у всех все по-разному.
Для пересичного Киев - это чуть более простой, но и чуть менее привлекательный вариант Польши,но и Польша - это всего-лишь чуть лучшая альтернатива Киева. Кто-то довольствуется малым. Среди всех моих знакомых, есть один интересный ...скорей примечательный человек, добывший заветную для искателей счастья в забугорье Гринкард, но...вернувшийся сюда. Что он делает? Ничего. Просто живет полгода, потом едет на полгода в Штаты, чтобы гринку не аннулировали, пенсионерам переустанавливает ОС, Скайпы (
), чинит компы и тп. Ему это хватает на следующие полгода с головой. В Киеве огромная хата недалеко Бессарабки прямо у метро (ну совсем у метро). "Жизнь прекрасна"
И тут могут быть разные точки зрения - одни скажут ( и говорят "Нафига ему эта Украина - он и в США не напрягаясь зарабатывает достаточно для своих потребностей (он вообще пофигист по жизни)", другие скажут "нафига ему в США ездить, если свою хату он може сдать штуки за 2 зелени (эту - может), снять 1к за 500 и на оставшиеся 1,5 куе все так-же нифига не делать (варианты начинать сундучить бетонометры у метро и стать лендлордом с парком 1к )". По своему правы и те и те, но у человека своя жизнь и свое мировосприятие. "Йому нормас" (из де6ильной рекламы)
Ну, а кто-то не вылазит с клубничных плантаций в Польше и живет в бараке. Каждый пользуется теми возможностями, которые видит.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:54
rjkz написав:
Каждый пользуется теми возможностями, которые видит.
Каждый пользуется теми возможностями, которые считает приемлемыми. Я вижу возможность работы парковщиком на рыбном месте и что?
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vitaliian
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Додано: Вів 09 лип, 2019 11:15
Первый написав: rjkz написав: Прохожий написав:
уже выставили на продажу Ылитный АППС и студию в долгострое?
Эти объекты будут последними в очереди.
Особенно веник - слишком большой убыток, чтобы его фиксировать. Надо года 3 посдавать, потом, после ввода Ретровиля и метро (500-600 м) надеятся на благоприятный климат для продажи именно в этой локации. Тогда есть надежда выйти в 0. В любом случае, на момент принятия решения делать ремонт и сдавать или продать без ремонта, ценник был такой смехотворный, что не вызывал никакого интереса. Как-бы там ни было, на сегодняшний день продажа веника принесет самую меньшую сумму при ценнике аренды близкого порядка с остальным. Пока, по мере обживания, ценник в доме растет. Чуть больше года назад была покупка 40 м2 за 20 куе (без отделки), сейчас 42 или 45 выставлены за 850 кгрн (без отделки). По правде сказать, не будь глобальных пугающих трендов, я-бы все продал и купил-бы в той локации. Это одна из самых дешевых сейчас и самых перспективных к росту локаций. Если вдруг будет рост, а он возможен только при появлении доступной ипотеки, то больше всего подорожает самое дешевое, а если кризис, то больше всего в цене потеряет самое дорогое.
Уверен, мы и сейчас возглавляем этот печальный рейтинг, но уже с куда худшими показателями. К глубокому... очень глубокому, переходящему в депрессию, сожалению.
Если говорить в контексте ветки, то все вменяемые лендлорды после этого бросятся сливать бетон
Чому Ви себе не відносите до вміняємих лендлордів?
Есть разные люди -одни что-то решили и бегом массово все это выполняют.
Я не такой скорый. Сейчас буду самый непривлекательный вариант пробовать сплавить. Посмотрю как пойдет. Не думаю, что удастся из него выпрыгнуть раньше конца августа, а то и сентября. Несезон. С остальными - буду смотреть. Покупать - точно не буду.
По АППСу ценник входа (инвестиция в котлован) был нереально даже для нынешних цен привлекательным, в 2007-м за него предлагали почти 14 цен входа (она все еще была без ремонта, только начал), в 2010-м в подъезде была продана аналогичная квартира, но с ремонтом за 7,3 цены инвестирования, в апреле 2014 (уже практически шла война) подобная за 6,8, весной этого года 4,1. С начала 2009-го хата дала 1,4 цены входа+ремонт+текущие расходы или 3,1 цены входа. Итого, продав по текущей цене будет 4,1+1,4=5,5 или если это корректней, 4,1+3,1=7,2. Надежда, что аренда отыграет падение - не отпускает. Ну и кто я после этого?
Правильно, жадный лох.
Востаннє редагувалось rjkz
в Вів 09 лип, 2019 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 11:51
vitaliian написав: rjkz написав:
Каждый пользуется теми возможностями, которые видит.
Каждый пользуется теми возможностями, которые считает приемлемыми. Я вижу возможность работы парковщиком на рыбном месте и что?
Если других возможностей Вы не видите, то пойдете работать парковщиком.
Или не пойдете, если будут более привлекательные для Вас варианты.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:39
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