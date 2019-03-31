Додано: Вів 09 лип, 2019 10:49

Vadim V написав: rjkz написав: Frant написав: А також стригти собак і доглядати за чужими котами?



Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.



Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро? А також стригти собак і доглядати за чужими котами?Як ситуація з пересічними таксистами і плиточниками, які "легко" заробляють в Києві 1000-1500 дол/міс? Щось замовкли рожевоокулярники.Ще не всі пролетарії виїхали в Польщу на ЗП 700-800 євро?



не, не все.

некоторые в Норвегию на 5000 евро.

собственно в Польшу как я понял едут в первый раз, а потом пытаются найти работу а Германии, Чехии, Италии. 3 плиточника уехало - Норвегия, Германия и Италия.

уже оставшиеся врачи уезжают, в недешевых частных клиниках дефицит кадров - обзванивают бывших сотрудников, зазывают.



Ребята, народ валил и продолжает валить. Масштабы пугающие...нет...шокирующие.

Когда вокруг тебя то одни сваливают, то другие, по действиям третьих понимаешь что и они готовятся. Недавно общались со знакомыми, ну такие патриоты (живут в Киеве, но родом с ЗУ), еще пару лет назад даже слушать не хотели(у мужа карьера, у жены свой растущий бизнес, квартира в доме 00-х, на семью 2 машины) сейчас думают - КУДА? В Польшу проще всего (когда-то часто ездили и как минимум у жены есть какой-то язык), но мелко.

Что вы все себе думаете?

Кому будете бетон сдавать? Тем более с таким предложением?

не, не все.некоторые в Норвегию на 5000 евро.собственно в Польшу как я понял едут в первый раз, а потом пытаются найти работу а Германии, Чехии, Италии. 3 плиточника уехало - Норвегия, Германия и Италия.уже оставшиеся врачи уезжают, в недешевых частных клиниках дефицит кадров - обзванивают бывших сотрудников, зазывают.Ребята, народ валил и продолжает валить. Масштабы пугающие...нет...шокирующие.Когда вокруг тебя то одни сваливают, то другие, по действиям третьих понимаешь что и они готовятся. Недавно общались со знакомыми, ну такие патриоты (живут в Киеве, но родом с ЗУ), еще пару лет назад даже слушать не хотели(у мужа карьера, у жены свой растущий бизнес, квартира в доме 00-х, на семью 2 машины) сейчас думают - КУДА? В Польшу проще всего (когда-то часто ездили и как минимум у жены есть какой-то язык), но мелко.Что вы все себе думаете?Кому будете бетон сдавать? Тем более с таким предложением?

Я можу заперечити, аргументовано.

Есть два человека , нормальные, не дауны,один совсем не хочет снова в Польшу,но думает , другой ездит раз в пол года уже четвёртый год...,и в этом году здесь работает очень не легко за 500 грн. в день, хотя при желании мог уже давно оформить там постоянку... Я можу заперечити, аргументовано.Есть два человека , нормальные, не дауны,один совсем не хочет снова в Польшу,но думает, другой ездит раз в пол года уже четвёртый год...,и в этом году здесь работает очень не легко за 500 грн. в день, хотя при желании мог уже давно оформить там постоянку...

Везде и у всех все по-разному.Для пересичного Киев - это чуть более простой, но и чуть менее привлекательный вариант Польши,но и Польша - это всего-лишь чуть лучшая альтернатива Киева. Кто-то довольствуется малым. Среди всех моих знакомых, есть один интересный ...скорей примечательный человек, добывший заветную для искателей счастья в забугорье Гринкард, но...вернувшийся сюда. Что он делает? Ничего. Просто живет полгода, потом едет на полгода в Штаты, чтобы гринку не аннулировали, пенсионерам переустанавливает ОС, Скайпы (), чинит компы и тп. Ему это хватает на следующие полгода с головой. В Киеве огромная хата недалеко Бессарабки прямо у метро (ну совсем у метро). "Жизнь прекрасна"И тут могут быть разные точки зрения - одни скажут ( и говорят "Нафига ему эта Украина - он и в США не напрягаясь зарабатывает достаточно для своих потребностей (он вообще пофигист по жизни)", другие скажут "нафига ему в США ездить, если свою хату он може сдать штуки за 2 зелени (эту - может), снять 1к за 500 и на оставшиеся 1,5 куе все так-же нифига не делать (варианты начинать сундучить бетонометры у метро и стать лендлордом с парком 1к )". По своему правы и те и те, но у человека своя жизнь и свое мировосприятие. "Йому нормас" (из де6ильной рекламы)Ну, а кто-то не вылазит с клубничных плантаций в Польше и живет в бараке. Каждый пользуется теми возможностями, которые видит.