Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387
Бредятина. В районе 5500 однуху на Троещине можно найти уже год, ничего не дорожает.
Реальная жизнь только на Троещине, остальной Киев - декорации и актёры
На цій гілці такі шанувальники орендного геморою не зустрічалися. На Доміку є пара інформаційних повідомлень. Зокрема, "Стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Киеве в июне 2019 года" domik.ua/novosti/stoimost-posutochnoj-arendy-odnokomnatnyx-kvartir-v-kieve-v-iyune-2019-goda-n258581.html І ще два останніх поста тут: forum.domik.ua/pogovorim-o-posutochnoj-arende-t19751-40.html
Спасибо, гляну!
Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?