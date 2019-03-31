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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1496149714981499

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387

Бредятина. В районе 5500 однуху на Троещине можно найти уже год, ничего не дорожает.
Реальная жизнь только на Троещине, остальной Киев - декорации и актёры :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:05

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Возвращаясь к теме - а есть кто сдает жилье посуточно?

Какая доходность? Какая среднемесячная вакантность? Какая сезонность? Какие подводные камни?

На цій гілці такі шанувальники орендного геморою не зустрічалися. На Доміку є пара інформаційних повідомлень. Зокрема, "Стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Киеве в июне 2019 года" domik.ua/novosti/stoimost-posutochnoj-arendy-odnokomnatnyx-kvartir-v-kieve-v-iyune-2019-goda-n258581.html
І ще два останніх поста тут: forum.domik.ua/pogovorim-o-posutochnoj-arende-t19751-40.html


Спасибо, гляну!

Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?
investorkiev
 
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