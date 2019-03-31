Додано: Сер 10 лип, 2019 10:49

hume написав: investorkiev написав: [quo

Спасибо, гляну!



Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда? [quoСпасибо, гляну!Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?

Из всех посуточников с кем сталкивался в основном преобладают 2 типа.

1. Владельцы одной квартиры в довольно хорошем месте, которая уходит в посуточную для максимизации прибыли.

2. Профессионалы, обычно не имеют в собственноости никуа, работают на субаренде. Вы получаете по рынку, они снимают сливки, рожки да ножки после снятия сливок вам.



Нет смысла заниматься посуточной при сдаче нескольких квартир, ну если конечно вы не тотально жадный лэндлорд



Вариант 1 и 2 в этом плане понять можно Из всех посуточников с кем сталкивался в основном преобладают 2 типа.1. Владельцы одной квартиры в довольно хорошем месте, которая уходит в посуточную для максимизации прибыли.2. Профессионалы, обычно не имеют в собственноости никуа, работают на субаренде. Вы получаете по рынку, они снимают сливки, рожки да ножки после снятия сливок вам.Нет смысла заниматься посуточной при сдаче нескольких квартир, ну если конечно вы не тотально жадный лэндлордВариант 1 и 2 в этом плане понять можно

Приезжали из забугорья знакомые, сняли на Михайловской апартменты - студия метров 40-50 с отдельной спальней, санузел с гидромассажной ванной и тп. Броско в общем, хоть и ламинат на полу. Заплатили за 5 дней 300 баксов + турсбор, расплачивались через пос-терминал, в доме несколько квартир этой...эээ...компании, обслуживающий персонал - администратор на телефоне, уборщица, человек занимающийся поселением и выселением, очевидно бухгалтер тк платежи бн принимаются, скорей всего минимум один манагер. Так как жилье заказывалось через букинг (скорей всего еще и на эйрбиэнби есть), то этим тоже кто-то должен заниматься + еще и наружная реклама. А еще то, что за бугром называется мэйнтенс - поддержание все в рабочем состоянии.Вот и думайте 60 баксов за день на Михайловской с таким гемором. Как по мне долгосрок даже за 1 куе будет интересней. Пусть даже содержание этой толпы - это с нескольких таких квартир.