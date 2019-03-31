Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387
Бредятина. В районе 5500 однуху на Троещине можно найти уже год, ничего не дорожает.
Реальная жизнь только на Троещине, остальной Киев - декорации и актёры
На цій гілці такі шанувальники орендного геморою не зустрічалися. На Доміку є пара інформаційних повідомлень. Зокрема, "Стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Киеве в июне 2019 года" domik.ua/novosti/stoimost-posutochnoj-arendy-odnokomnatnyx-kvartir-v-kieve-v-iyune-2019-goda-n258581.html І ще два останніх поста тут: forum.domik.ua/pogovorim-o-posutochnoj-arende-t19751-40.html
Спасибо, гляну!
Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?
На цій гілці такі шанувальники орендного геморою не зустрічалися. На Доміку є пара інформаційних повідомлень. Зокрема, "Стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Киеве в июне 2019 года" domik.ua/novosti/stoimost-posutochnoj-arendy-odnokomnatnyx-kvartir-v-kieve-v-iyune-2019-goda-n258581.html І ще два останніх поста тут: forum.domik.ua/pogovorim-o-posutochnoj-arende-t19751-40.html
Спасибо, гляну!
Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?
Для посуточной нужно от пяти и более квартирок в прицентралье. Не говоря уже о геморе. Посуточная - это уже не лендлордизм, а бизнес со всеми вытекающими типа персонала и сопутствующими услугами
Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?
Из всех посуточников с кем сталкивался в основном преобладают 2 типа. 1. Владельцы одной квартиры в довольно хорошем месте, которая уходит в посуточную для максимизации прибыли. 2. Профессионалы, обычно не имеют в собственноости никуа, работают на субаренде. Вы получаете по рынку, они снимают сливки, рожки да ножки после снятия сливок вам.
Нет смысла заниматься посуточной при сдаче нескольких квартир, ну если конечно вы не тотально жадный лэндлорд
Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?
Из всех посуточников с кем сталкивался в основном преобладают 2 типа. 1. Владельцы одной квартиры в довольно хорошем месте, которая уходит в посуточную для максимизации прибыли. 2. Профессионалы, обычно не имеют в собственноости никуа, работают на субаренде. Вы получаете по рынку, они снимают сливки, рожки да ножки после снятия сливок вам.
Нет смысла заниматься посуточной при сдаче нескольких квартир, ну если конечно вы не тотально жадный лэндлорд
Вариант 1 и 2 в этом плане понять можно
Приезжали из забугорья знакомые, сняли на Михайловской апартменты - студия метров 40-50 с отдельной спальней, санузел с гидромассажной ванной и тп. Броско в общем, хоть и ламинат на полу . Заплатили за 5 дней 300 баксов + турсбор, расплачивались через пос-терминал, в доме несколько квартир этой...эээ...компании, обслуживающий персонал - администратор на телефоне, уборщица, человек занимающийся поселением и выселением, очевидно бухгалтер тк платежи бн принимаются, скорей всего минимум один манагер. Так как жилье заказывалось через букинг (скорей всего еще и на эйрбиэнби есть), то этим тоже кто-то должен заниматься + еще и наружная реклама. А еще то, что за бугром называется мэйнтенс - поддержание все в рабочем состоянии. Вот и думайте 60 баксов за день на Михайловской с таким гемором. Как по мне долгосрок даже за 1 куе будет интересней. Пусть даже содержание этой толпы - это с нескольких таких квартир.