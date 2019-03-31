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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1496149714981499

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387

Бредятина. В районе 5500 однуху на Троещине можно найти уже год, ничего не дорожает.
Реальная жизнь только на Троещине, остальной Киев - декорации и актёры :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:05

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Возвращаясь к теме - а есть кто сдает жилье посуточно?

Какая доходность? Какая среднемесячная вакантность? Какая сезонность? Какие подводные камни?

На цій гілці такі шанувальники орендного геморою не зустрічалися. На Доміку є пара інформаційних повідомлень. Зокрема, "Стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Киеве в июне 2019 года" domik.ua/novosti/stoimost-posutochnoj-arendy-odnokomnatnyx-kvartir-v-kieve-v-iyune-2019-goda-n258581.html
І ще два останніх поста тут: forum.domik.ua/pogovorim-o-posutochnoj-arende-t19751-40.html


Спасибо, гляну!

Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:54

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Возвращаясь к теме - а есть кто сдает жилье посуточно?

Какая доходность? Какая среднемесячная вакантность? Какая сезонность? Какие подводные камни?

На цій гілці такі шанувальники орендного геморою не зустрічалися. На Доміку є пара інформаційних повідомлень. Зокрема, "Стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Киеве в июне 2019 года" domik.ua/novosti/stoimost-posutochnoj-arendy-odnokomnatnyx-kvartir-v-kieve-v-iyune-2019-goda-n258581.html
І ще два останніх поста тут: forum.domik.ua/pogovorim-o-posutochnoj-arende-t19751-40.html


Спасибо, гляну!

Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?

Для посуточной нужно от пяти и более квартирок в прицентралье. Не говоря уже о геморе.
Посуточная - это уже не лендлордизм, а бизнес со всеми вытекающими типа персонала и сопутствующими услугами
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:32

  investorkiev написав:[quo
Спасибо, гляну!

Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?

Из всех посуточников с кем сталкивался в основном преобладают 2 типа.
1. Владельцы одной квартиры в довольно хорошем месте, которая уходит в посуточную для максимизации прибыли.
2. Профессионалы, обычно не имеют в собственноости никуа, работают на субаренде. Вы получаете по рынку, они снимают сливки, рожки да ножки после снятия сливок вам.

Нет смысла заниматься посуточной при сдаче нескольких квартир, ну если конечно вы не тотально жадный лэндлорд

Вариант 1 и 2 в этом плане понять можно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:49

  hume написав:
  investorkiev написав:[quo
Спасибо, гляну!

Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?

Из всех посуточников с кем сталкивался в основном преобладают 2 типа.
1. Владельцы одной квартиры в довольно хорошем месте, которая уходит в посуточную для максимизации прибыли.
2. Профессионалы, обычно не имеют в собственноости никуа, работают на субаренде. Вы получаете по рынку, они снимают сливки, рожки да ножки после снятия сливок вам.

Нет смысла заниматься посуточной при сдаче нескольких квартир, ну если конечно вы не тотально жадный лэндлорд

Вариант 1 и 2 в этом плане понять можно


Приезжали из забугорья знакомые, сняли на Михайловской апартменты - студия метров 40-50 с отдельной спальней, санузел с гидромассажной ванной и тп. Броско в общем, хоть и ламинат на полу :mrgreen: . Заплатили за 5 дней 300 баксов + турсбор, расплачивались через пос-терминал, в доме несколько квартир этой...эээ...компании, обслуживающий персонал - администратор на телефоне, уборщица, человек занимающийся поселением и выселением, очевидно бухгалтер тк платежи бн принимаются, скорей всего минимум один манагер. Так как жилье заказывалось через букинг (скорей всего еще и на эйрбиэнби есть), то этим тоже кто-то должен заниматься + еще и наружная реклама. А еще то, что за бугром называется мэйнтенс - поддержание все в рабочем состоянии.
Вот и думайте 60 баксов за день на Михайловской с таким гемором. Как по мне долгосрок даже за 1 куе будет интересней. Пусть даже содержание этой толпы - это с нескольких таких квартир.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:02

  Faceless написав:Реальная жизнь только на Троещине, остальной Киев - декорации и актёры :mrgreen:


Жизнь дала трещину - будешь жить на Троещине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:33

  shapo написав:
  Faceless написав:Реальная жизнь только на Троещине, остальной Киев - декорации и актёры :mrgreen:


Жизнь дала трещину - будешь жить на Троещине

полукраины были б не против такой трещины...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38

  hxbbgaf написав:..
Бредятина. В районе 5500 однуху на Троещине можно найти уже год, ничего не дорожает.
щас. У меня знакомые снимают трёху за 10грн в доме, где из-за неуплат периодически отключают лифт, который висит на одной линии с водяным насосом. Ну вы поняли
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:56

  vitaliian написав:
  shapo написав:Жизнь дала трещину - будешь жить на Троещине

полукраины были б не против такой трещины...


А я о киевлянах, а не о остальной Украине. Да и сомневаюсь, что хорошо устроенный в Одессе,Харькове или Львове так будет сильно туда рваться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:00

  shapo написав:
  vitaliian написав:
  shapo написав:Жизнь дала трещину - будешь жить на Троещине

полукраины были б не против такой трещины...


А я о киевлянах, а не о остальной Украине. Да и сомневаюсь, что хорошо устроенный в Одессе,Харькове или Львове так будет сильно туда рваться

я же написал полукраины а не вся)
vitaliian
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