Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Приезжали из забугорья знакомые, сняли на Михайловской апартменты - студия метров 40-50 с отдельной спальней, санузел с гидромассажной ванной и тп. Броско в общем, хоть и ламинат на полу . Заплатили за 5 дней 300 баксов + турсбор, расплачивались через пос-терминал, в доме несколько квартир этой...эээ...компании, обслуживающий персонал - администратор на телефоне, уборщица, человек занимающийся поселением и выселением, очевидно бухгалтер тк платежи бн принимаются, скорей всего минимум один манагер. Так как жилье заказывалось через букинг (скорей всего еще и на эйрбиэнби есть), то этим тоже кто-то должен заниматься + еще и наружная реклама. А еще то, что за бугром называется мэйнтенс - поддержание все в рабочем состоянии. Вот и думайте 60 баксов за день на Михайловской с таким гемором. Как по мне долгосрок даже за 1 куе будет интересней. Пусть даже содержание этой толпы - это с нескольких таких квартир.
Так отож... Многие посуточники набили себе базу серьезных, постоянных клиентов, что и держит их в этом бизнесе. Одна -две квартиры на окраине, под посуточной арендой это из серии - Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати
investorkiev написав:Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?
По видимому Трайбека решила свое начальство послать в сексуальное путешествие. Ищет пути максимализации прибыли.
По планам Трібєки підступно готується потужний удар )): https://strana.ua/news/210726-v-ukraine ... huste.html "В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн". Не знаю, хто за такі гроші лише за ночівлю до капсули полізе, коли квартиру на добу (нехай не у центрі Києва) можна винайняти значно дешевше.
Немає межі людській винахідливості. Японці перевершили усіх. "Один із клієнтів Times24 розповів, що орендував машину для того, щоб поспати та попрацювати. Інший зберігав в автівці речі. Японці також зізналися, що використовують автомобілі для телефонних розмов із друзями й рідними та для переговорів із бізнес-партнерами. Деякі дивляться телевізор, перевдягаються, тренуються співати, практикуються у розмовній англійській, навіть роблять масаж обличчя. Після землетрусу 2011 року каршеринг набув популярності завдяки можливості зарядити в машині телефон. Оренда автівки на пів години коштує близько 400 єн (приблизно 3,3 євро). Таким чином поспати або попрацювати в автомобілі дешевше, ніж винайняти номер у готелі, або місце в коворкінгу". https://hmarochos.kiev.ua/2019/07/09/ya ... -i-splyat/
ihorkyiv знакомые арендовали смарт квартиру, стал вопрос покупки авто, поскольку вещи складывать негде, а аренда гаража начинается от 800 грн решили купить рено кангу (2 места + будка). На будку навесили замков, получили склад и городское авто 2 в 1.