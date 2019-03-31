rjkz написав:

Приезжали из забугорья знакомые, сняли на Михайловской апартменты - студия метров 40-50 с отдельной спальней, санузел с гидромассажной ванной и тп. Броско в общем, хоть и ламинат на полу. Заплатили за 5 дней 300 баксов + турсбор, расплачивались через пос-терминал, в доме несколько квартир этой...эээ...компании, обслуживающий персонал - администратор на телефоне, уборщица, человек занимающийся поселением и выселением, очевидно бухгалтер тк платежи бн принимаются, скорей всего минимум один манагер. Так как жилье заказывалось через букинг (скорей всего еще и на эйрбиэнби есть), то этим тоже кто-то должен заниматься + еще и наружная реклама. А еще то, что за бугром называется мэйнтенс - поддержание все в рабочем состоянии.Вот и думайте 60 баксов за день на Михайловской с таким гемором. Как по мне долгосрок даже за 1 куе будет интересней. Пусть даже содержание этой толпы - это с нескольких таких квартир.