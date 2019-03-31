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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1497149814991500

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:46

  investorkiev написав:Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?

По видимому Трайбека решила свое начальство послать в сексуальное путешествие.
Ищет пути максимализации прибыли.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:54

  rjkz написав:Приезжали из забугорья знакомые, сняли на Михайловской апартменты - студия метров 40-50 с отдельной спальней, санузел с гидромассажной ванной и тп. Броско в общем, хоть и ламинат на полу :mrgreen: . Заплатили за 5 дней 300 баксов + турсбор, расплачивались через пос-терминал, в доме несколько квартир этой...эээ...компании, обслуживающий персонал - администратор на телефоне, уборщица, человек занимающийся поселением и выселением, очевидно бухгалтер тк платежи бн принимаются, скорей всего минимум один манагер. Так как жилье заказывалось через букинг (скорей всего еще и на эйрбиэнби есть), то этим тоже кто-то должен заниматься + еще и наружная реклама. А еще то, что за бугром называется мэйнтенс - поддержание все в рабочем состоянии.
Вот и думайте 60 баксов за день на Михайловской с таким гемором. Как по мне долгосрок даже за 1 куе будет интересней. Пусть даже содержание этой толпы - это с нескольких таких квартир.

Так отож... Многие посуточники набили себе базу серьезных, постоянных клиентов, что и держит их в этом бизнесе.
Одна -две квартиры на окраине, под посуточной арендой это из серии - Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати :D
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:59

  UA написав:
  investorkiev написав:Странно что никто тут не занимается посуточной - это примерно на +50% доходнее чем долгосрочная аренда?

По видимому Трайбека решила свое начальство послать в сексуальное путешествие.
Ищет пути максимализации прибыли.

По планам Трібєки підступно готується потужний удар )): https://strana.ua/news/210726-v-ukraine ... huste.html
"В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн". Не знаю, хто за такі гроші лише за ночівлю до капсули полізе, коли квартиру на добу (нехай не у центрі Києва) можна винайняти значно дешевше.
ihorkyiv
 
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бизнес-идея

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:33

  UA написав:Одна -две квартиры на окраине, под посуточной арендой это из серии - Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати :D


Это основано на фактах или твои теоретические выкладки?
Ибо теория зачастую оторвана от жизни..

Хотя я думал не о самой окраине, есть пару обьектов возле Жд Вокзала
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:47

  investorkiev написав:
  UA написав:Одна -две квартиры на окраине, под посуточной арендой это из серии - Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати :D


Это основано на фактах или твои теоретические выкладки?
Ибо теория зачастую оторвана от жизни..

Это мнение людей, которые занимаются посуточной арендой по 10-15 лет.
  UA написав:Хотя я думал не о самой окраине, есть пару обьектов возле Жд Вокзала

Жд Вокзал место правильное. Только пара объектов это мало.
Распиши ежемесячную расходную часть и будь реалисткой по степени заполняемости.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:49

  vitaliian написав:Зображення

Летом перегоняем в Одессу, зимой ставим на Бесарабке :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:01

  vitaliian написав:Зображення

Немає межі людській винахідливості. Японці перевершили усіх. "Один із клієнтів Times24 розповів, що орендував машину для того, щоб поспати та попрацювати. Інший зберігав в автівці речі. Японці також зізналися, що використовують автомобілі для телефонних розмов із друзями й рідними та для переговорів із бізнес-партнерами. Деякі дивляться телевізор, перевдягаються, тренуються співати, практикуються у розмовній англійській, навіть роблять масаж обличчя. Після землетрусу 2011 року каршеринг набув популярності завдяки можливості зарядити в машині телефон. Оренда автівки на пів години коштує близько 400 єн (приблизно 3,3 євро). Таким чином поспати або попрацювати в автомобілі дешевше, ніж винайняти номер у готелі, або місце в коворкінгу". https://hmarochos.kiev.ua/2019/07/09/ya ... -i-splyat/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:14

ihorkyiv знакомые арендовали смарт квартиру, стал вопрос покупки авто, поскольку вещи складывать негде, а аренда гаража начинается от 800 грн решили купить рено кангу (2 места + будка). На будку навесили замков, получили склад и городское авто 2 в 1.
vitaliian
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  #<1 ... 1497149814991500
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