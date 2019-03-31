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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1498149915001501

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:07

  investorkiev написав:
Хотя я думал не о самой окраине, есть пару обьектов возле Жд Вокзала

На площади южного вокзала Стандарт уан осваивает земельну дилянку. Думаю концепция будет как на выставочном центре. В общем присмотреться можно, если есть шальные деньги, так как строительство будет мутное, но идея неплохая. Может ещё будет управляющая компания, которая за 50% будет заниматься посуточной :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:24

  ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387


Аренда растет в Чабанах на глазах.
Пару месяцев назад ценники стартовали с 6500 грн. за однокомнатный аппартмент.
На сегодня стартуют с 7500.

Не могу понять откуда этот рост ?
Как бы опять не вылезло все боком как в 2008 году.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:26

Хомякоид это не вы сначала купили недострой в Ирпене а потом передумали и уехали в Чабаны?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:30

  vitaliian написав:Хомякоид это не вы сначала купили недострой в Ирпене а потом передумали и уехали в Чабаны?


Не не я.
Думал про Ирпень, но там все очень плохо с транспортом было.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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  #<1 ... 1498149915001501
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