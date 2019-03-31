Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: Хотя я думал не о самой окраине, есть пару обьектов возле Жд Вокзала
На площади южного вокзала Стандарт уан осваивает земельну дилянку. Думаю концепция будет как на выставочном центре. В общем присмотреться можно, если есть шальные деньги, так как строительство будет мутное, но идея неплохая. Может ещё будет управляющая компания, которая за 50% будет заниматься посуточной
ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387
Аренда растет в Чабанах на глазах. Пару месяцев назад ценники стартовали с 6500 грн. за однокомнатный аппартмент. На сегодня стартуют с 7500.
Не могу понять откуда этот рост ? Как бы опять не вылезло все боком как в 2008 году.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:Хомякоид это не вы сначала купили недострой в Ирпене а потом передумали и уехали в Чабаны?
Не не я. Думал про Ирпень, но там все очень плохо с транспортом было.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387
Аренда растет в Чабанах на глазах. Пару месяцев назад ценники стартовали с 6500 грн. за однокомнатный аппартмент. На сегодня стартуют с 7500.
Не могу понять откуда этот рост ? Как бы опять не вылезло все боком как в 2008 году.
Погодите, вы ж пророчили, что будут окна досками забивать, не?