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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1499150015011502>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:07

  investorkiev написав:
Хотя я думал не о самой окраине, есть пару обьектов возле Жд Вокзала

На площади южного вокзала Стандарт уан осваивает земельну дилянку. Думаю концепция будет как на выставочном центре. В общем присмотреться можно, если есть шальные деньги, так как строительство будет мутное, но идея неплохая. Может ещё будет управляющая компания, которая за 50% будет заниматься посуточной :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:24

  ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387


Аренда растет в Чабанах на глазах.
Пару месяцев назад ценники стартовали с 6500 грн. за однокомнатный аппартмент.
На сегодня стартуют с 7500.

Не могу понять откуда этот рост ?
Как бы опять не вылезло все боком как в 2008 году.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:26

Хомякоид это не вы сначала купили недострой в Ирпене а потом передумали и уехали в Чабаны?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:30

  vitaliian написав:Хомякоид это не вы сначала купили недострой в Ирпене а потом передумали и уехали в Чабаны?


Не не я.
Думал про Ирпень, но там все очень плохо с транспортом было.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:35

В Киеве откроют сеть капсульных отелей
первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/10/649535/

ЮА про Бесарабку в точку попал))))
  UA написав:
  vitaliian написав:Зображення

Летом перегоняем в Одессу, зимой ставим на Бесарабке :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387


Аренда растет в Чабанах на глазах.
Пару месяцев назад ценники стартовали с 6500 грн. за однокомнатный аппартмент.
На сегодня стартуют с 7500.

Не могу понять откуда этот рост ?
Как бы опять не вылезло все боком как в 2008 году.
Погодите, вы ж пророчили, что будут окна досками забивать, не?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zzzzzz написав:ЮА про Бесарабку в точку попал))))

собственно капсульный отель на Бесарабке и обсуждался ранее
viewtopic.php?p=4703288#p4703288
я предложил бизнес-идею а ЮА предложил вариант её реализации.

В Железном Порту есть отель где в качестве домиков трейлеры (прицеп-дача). Территорий в Киеве полно, почему-то никто не додумался взять в аренду площадку поставить там трейлеры и сдавать их посуточно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:17

  vitaliian написав:
В Железном Порту есть отель где в качестве домиков трейлеры (прицеп-дача). Территорий в Киеве полно, почему-то никто не додумался взять в аренду площадку поставить там трейлеры и сдавать их посуточно.

А зимой?
Видел на Кипре (на берегу моря, но в некоторой отдаленности от туристических мест) специально оборудованная муниципалитетом площадка для трейлеров (с туалетом и водопроводом и газовыми баллонами) где живут несколько бездомных. Климат позволяет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Наш коллега снизил цену.
Добавил фоток, но текст...оставил прежний:

Ул. Владимирская, 76 б, 3/4 эт. царского дома. 37/16/8. Балкон с комнаты. Меблирована. СУС - плитка, кафель. Встроенная кухня. Наличие бытовой техники: посудомоечная машина, машина автомат, холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник, утюг, пылесос, фен, гладильная доска. Рядом метро, круглосуточные магазины, зона отдыха, закрытая парковка. Цена 14 000 грн./мес. Оплата всех коммунальных услуг. Комиссия. С посредниками не сотрудничаю. Предпочтение для одного человека или семьи без детей и животных.


Ну что с ними делать?
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc

Ну и на ТОП пожадничали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:03

  rjkz написав:Ну что с ними делать?
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc

Ну и на ТОП пожадничали.

Понять и простить. Ему уже все всё высказали, но, очевидно, наш коллега очень хочет помочь Светлане материально.

Светлана забросила удочку с одним крючком, улеглась в гамаке, надвинула шляпу на лицо и в таком положении ждёт клёва. Ждет, чтоб жирный карась открыл олх и нашёл её объяву. Это вместо того, чтоб забросить пять спинингов, пару удочек, а на вечер расставить сеть.

Удачи коллеге и светлане, жадность приводит к бедности
hume
 
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