Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Наш коллега снизил цену. Добавил фоток, но текст...оставил прежний:
Ул. Владимирская, 76 б, 3/4 эт. царского дома. 37/16/8. Балкон с комнаты. Меблирована. СУС - плитка, кафель. Встроенная кухня. Наличие бытовой техники: посудомоечная машина, машина автомат, холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник, утюг, пылесос, фен, гладильная доска. Рядом метро, круглосуточные магазины, зона отдыха, закрытая парковка. Цена 14 000 грн./мес. Оплата всех коммунальных услуг. Комиссия. С посредниками не сотрудничаю. Предпочтение для одного человека или семьи без детей и животных.
Ему надо завести новый аккаунт на ЛОХ с другим номером телефона от частного лица и подать второе объявление на эту квартиру, если хочет поскорее и подороже сдать. Указать, что готов сотрудничать с риелторами.