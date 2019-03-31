RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1499150015011502

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 46
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
20
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:08

  rjkz написав:Наш коллега снизил цену.
Добавил фоток, но текст...оставил прежний:

Ул. Владимирская, 76 б, 3/4 эт. царского дома. 37/16/8. Балкон с комнаты. Меблирована. СУС - плитка, кафель. Встроенная кухня. Наличие бытовой техники: посудомоечная машина, машина автомат, холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник, утюг, пылесос, фен, гладильная доска. Рядом метро, круглосуточные магазины, зона отдыха, закрытая парковка. Цена 14 000 грн./мес. Оплата всех коммунальных услуг. Комиссия. С посредниками не сотрудничаю. Предпочтение для одного человека или семьи без детей и животных.


Ну что с ними делать?
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc


Ну и на ТОП пожадничали.


Ему надо завести новый аккаунт на ЛОХ с другим номером телефона от частного лица и подать второе объявление на эту квартиру, если хочет поскорее и подороже сдать. Указать, что готов сотрудничать с риелторами.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 05.01.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1499150015011502
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1317, 1318, 1319
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
13186 961948
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 23:00
Оранжевый-хит сезона
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 551
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181568
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73103)
10.07.2019 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.