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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1499150015011502

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:08

  rjkz написав:Наш коллега снизил цену.
Добавил фоток, но текст...оставил прежний:

Ул. Владимирская, 76 б, 3/4 эт. царского дома. 37/16/8. Балкон с комнаты. Меблирована. СУС - плитка, кафель. Встроенная кухня. Наличие бытовой техники: посудомоечная машина, машина автомат, холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник, утюг, пылесос, фен, гладильная доска. Рядом метро, круглосуточные магазины, зона отдыха, закрытая парковка. Цена 14 000 грн./мес. Оплата всех коммунальных услуг. Комиссия. С посредниками не сотрудничаю. Предпочтение для одного человека или семьи без детей и животных.


Ну что с ними делать?
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc


Ну и на ТОП пожадничали.


Ему надо завести новый аккаунт на ЛОХ с другим номером телефона от частного лица и подать второе объявление на эту квартиру, если хочет поскорее и подороже сдать. Указать, что готов сотрудничать с риелторами.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:29

  l66 написав:
  rjkz написав:Наш коллега снизил цену.
Добавил фоток, но текст...оставил прежний:

Ул. Владимирская, 76 б, 3/4 эт. царского дома. 37/16/8. Балкон с комнаты. Меблирована. СУС - плитка, кафель. Встроенная кухня. Наличие бытовой техники: посудомоечная машина, машина автомат, холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник, утюг, пылесос, фен, гладильная доска. Рядом метро, круглосуточные магазины, зона отдыха, закрытая парковка. Цена 14 000 грн./мес. Оплата всех коммунальных услуг. Комиссия. С посредниками не сотрудничаю. Предпочтение для одного человека или семьи без детей и животных.


Ну что с ними делать?
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc


Ну и на ТОП пожадничали.


Ему надо завести новый аккаунт на ЛОХ с другим номером телефона от частного лица и подать второе объявление на эту квартиру, если хочет поскорее и подороже сдать. Указать, что готов сотрудничать с риелторами.

Вдруг подумалось... А мы ведь ей сейчас всей веткой просмотры накручиваем)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:36

  rjkz написав:Ну что с ними делать?
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc

Ну и на ТОП пожадничали.

Можно порадоваться за финансовое положение человека.
Вероятно это не существенные для него деньги.
Отсюда такой подход.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:58

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:Надибав статейку: "Выборы в Раду спровоцируют подорожание аренды жилья в Киеве". Цитую:"Если раньше можно было снять квартиру за 5 тыс. грн./мес., то сейчас даже за 8 тыс. грн./мес. трудно найти". Якщо це правда, то приємна. У вересні буду підвищувати ставку, оскільки з осені 2018 року найдешевшу квартиру здаю за 7500 грн. А ось це твердження здивувало:"Правда, немного изменился состав участников рынка – около 70% тех, кто снимает жилье в столице, это киевляне. Остальные – приезжие. Вначале 2019 года это соотношение было больше в пользу столичных жителей: 80% на 20%. Что, опять-таки, подтверждает усилившуюся миграцию в связи с выборами". З 2000-го року у мене кияни винаймали квартири лише ДВА рази по пів року - у 2009-му і 2011-му роках. https://ubr.ua/market/real-estate/vybor ... ve-3884387


Аренда растет в Чабанах на глазах.
Пару месяцев назад ценники стартовали с 6500 грн. за однокомнатный аппартмент.
На сегодня стартуют с 7500.

Не могу понять откуда этот рост ?
Как бы опять не вылезло все боком как в 2008 году.
Погодите, вы ж пророчили, что будут окна досками забивать, не?


Устал повторять, забиты окна досками будут если уже шеколадный попередник пройдет на второй срок.
Теперь повеяло другим ветром.
Но вижу что пока ветер обманчивый, нерезиденты вкладывают массово в ОВГЗ.
Как бы курс не скакнул за 100 когда начнется масовый свал.
Если не посадят весь олигархат а предприятия не национализируют, это все пшик.
Закончится на подобие 2008 года.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:12

Цікаво. Німецькі правила: "Съем квартиры без арендного договора — практически немыслимое дело. Законодательство довольно неплохо регулирует эту сторону жизни, защищая права и вменяя обязанности. В стандартном договоре есть множество не менее стандартных пунктов: на сколько процентов в год можно повышать плату, кто платит за какой ремонт, кто следит за порядком в подъезде и на прилегающих территориях и так далее. Некоторые хитрые арендодатели пытаются под шумок впихнуть не совсем законные требования. Например, запретить любых домашних животных. С одной стороны, запретить держать кошку или собаку нельзя. С другой — вы должны оповестить соседей и квартировладельца о четвероногом жильце и надеяться, что никто не будет против. С мелкими животными вроде черепахи или хомяка все просто — они в принципе не могут никому помешать, так что и оповещать о них не надо. А вот наличие хорька или крысы может довести до суда. И известны прецеденты, когда суд запрещал содержание хорька в съемной квартире, как особо вонючего, и крысы, как вызывающей отвращение. Да и поющие попугаи могут стать поводом обратиться на вас в суд за систематическое нарушение тишины. Вообще, покой жильцов едва ли не главное правило в немецких квартирах. Так что если ваши соседи постоянно шумят и даже слишком частые визиты полиции их не смущают, то из этого можно извлечь выгоду. Например, потребовать снижения арендной платы. В зависимости от обстоятельств можно получить скидку до 20 процентов. Правда, эти 20 процентов вряд ли особо помогут, если под вашей квартирой открыли шумный отель". https://uainfo.org/blognews/1562932401- ... ubogo.html
ihorkyiv
 
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