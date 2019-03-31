Додано: Суб 13 лип, 2019 14:12

Цікаво. Німецькі правила: "Съем квартиры без арендного договора — практически немыслимое дело. Законодательство довольно неплохо регулирует эту сторону жизни, защищая права и вменяя обязанности. В стандартном договоре есть множество не менее стандартных пунктов: на сколько процентов в год можно повышать плату, кто платит за какой ремонт, кто следит за порядком в подъезде и на прилегающих территориях и так далее.С другой — вы должны оповестить соседей и квартировладельца о четвероногом жильце и надеяться, что никто не будет против. С мелкими животными вроде черепахи или хомяка все просто — они в принципе не могут никому помешать, так что и оповещать о них не надо. А вот наличие хорька или крысы может довести до суда. И известны прецеденты, когда суд запрещал содержание хорька в съемной квартире, как особо вонючего, и крысы, как вызывающей отвращение. Да и поющие попугаи могут стать поводом обратиться на вас в суд за систематическое нарушение тишины. Вообще, покой жильцов едва ли не главное правило в немецких квартирах. Так что если ваши соседи постоянно шумят и даже слишком частые визиты полиции их не смущают, то из этого можно извлечь выгоду. Например, потребовать снижения арендной платы. В зависимости от обстоятельств можно получить скидку до 20 процентов. Правда, эти 20 процентов вряд ли особо помогут, если под вашей квартирой открыли шумный отель".