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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:59
Прохожий написав: Vadim V написав:
в Днепре два месяца не могу сдать хату
тут такое дело...
или ценник реально завышен ибо обычно торгуются если объект хорош но дороговат...
ибо локация(объект) полное овно…
как то так...даже не учитывая жёсткий несезон...
Всё мимо , я в шоке , хз.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 22:14
pirat-d написав:
сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
Смотря ж каких квартир.
Совкошлачек нынче дешев
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