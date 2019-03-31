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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:59
Прохожий написав: Vadim V написав:
в Днепре два месяца не могу сдать хату
тут такое дело...
или ценник реально завышен ибо обычно торгуются если объект хорош но дороговат...
ибо локация(объект) полное овно…
как то так...даже не учитывая жёсткий несезон...
Всё мимо , я в шоке , хз.
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Vadim V
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Додано: Суб 13 лип, 2019 22:14
pirat-d написав:
сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
Смотря ж каких квартир.
Совкошлачек нынче дешев
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investorkiev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 07:13
investorkiev
Благодарю за отзыв.
Симбиоз совкошлака с новостроем (65/35).
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pirat-d
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Додано: Нед 14 лип, 2019 08:12
Vadim V написав: Прохожий написав: Vadim V написав:
в Днепре два месяца не могу сдать хату
тут такое дело...
или ценник реально завышен ибо обычно торгуются если объект хорош но дороговат...
ибо локация(объект) полное овно…
как то так...даже не учитывая жёсткий несезон...
Всё мимо , я в шоке , хз.
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.
Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Нед 14 лип, 2019 09:52
Хомякоид, отмирать будет не все завязанное на рашку, а вообще все. И что раньше отомрет (в экономическом плане) - Днепр или Тернополь - еще большой вопрос.
Единственный город во всей Украине, куда можно вкладываться на перспективу - это Киев. Все. Точка.
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investorkiev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 09:54
Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.
Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.
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pirat-d
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Додано: Нед 14 лип, 2019 10:02
pirat-d написав: Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.
Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.
брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле), наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко. В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.
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vitaliian
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Додано: Нед 14 лип, 2019 10:24
vitaliian написав:
брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле)
, наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко. В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.
Целью ставится получение прибыли от аренды или важен сам процесс "А я тоже что то сдаю"?
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UA
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Додано: Нед 14 лип, 2019 10:33
vitaliian написав: pirat-d написав: Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.
Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.
брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле), наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко. В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.
В Киеве согласен, но что вы возьмете за такую аренду, и какой контингент там будет проживать(( плюс это не гарантия, что не съедут через 2-3 месяца и вам рысачить через всю страну, что бы повторно сдать квартиру во Львове?!))) онанизм а не инвестиция.
Это без учёта,что квартиранты не геморные, а такое 50/50.
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pirat-d
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