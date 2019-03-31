Додано: Нед 14 лип, 2019 08:12

Vadim V написав: Прохожий написав: Vadim V написав: в Днепре два месяца не могу сдать хату в Днепре два месяца не могу сдать хату

тут такое дело...

или ценник реально завышен ибо обычно торгуются если объект хорош но дороговат...

ибо локация(объект) полное овно…

как то так...даже не учитывая жёсткий несезон... тут такое дело...или ценник реально завышен ибо обычно торгуются если объект хорош но дороговат...ибо локация(объект) полное овно…как то так...даже не учитывая жёсткий несезон...

Всё мимо , я в шоке , хз. Всё мимо , я в шоке , хз.

Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.