RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1501150215031504>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:59

  Прохожий написав:
  Vadim V написав:в Днепре два месяца не могу сдать хату

тут такое дело...
или ценник реально завышен ибо обычно торгуются если объект хорош но дороговат...
ибо локация(объект) полное овно…
как то так...даже не учитывая жёсткий несезон...

Всё мимо , я в шоке , хз.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 23.05.14
Подякував: 428 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:14

  pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)


Смотря ж каких квартир.
Совкошлачек нынче дешев
investorkiev
 
Повідомлень: 482
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:13

investorkiev
Благодарю за отзыв.
Симбиоз совкошлака с новостроем (65/35).
pirat-d
 
Повідомлень: 151
З нами з: 06.07.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:12

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:
  Vadim V написав:в Днепре два месяца не могу сдать хату

тут такое дело...
или ценник реально завышен ибо обычно торгуются если объект хорош но дороговат...
ибо локация(объект) полное овно…
как то так...даже не учитывая жёсткий несезон...

Всё мимо , я в шоке , хз.


Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.

Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 652
З нами з: 19.09.14
Подякував: 909 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:54

  Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.

Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.


В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.
pirat-d
 
Повідомлень: 151
З нами з: 06.07.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:02

  pirat-d написав:
  Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.

Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.


В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.

брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле), наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко. В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 06.04.16
Подякував: 696 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:24

  vitaliian написав:брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле), наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко. В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.

Целью ставится получение прибыли от аренды или важен сам процесс "А я тоже что то сдаю"?
UA
 
Повідомлень: 4298
З нами з: 19.07.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:33

  vitaliian написав:
  pirat-d написав:
  Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.

Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.


В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.

брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле), наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко. В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.


В Киеве согласен, но что вы возьмете за такую аренду, и какой контингент там будет проживать(( плюс это не гарантия, что не съедут через 2-3 месяца и вам рысачить через всю страну, что бы повторно сдать квартиру во Львове?!))) онанизм а не инвестиция.
Это без учёта,что квартиранты не геморные, а такое 50/50.
pirat-d
 
Повідомлень: 151
З нами з: 06.07.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:06

  UA написав:
  vitaliian написав:брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле), наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко. В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.

Целью ставится получение прибыли от аренды или важен сам процесс "А я тоже что то сдаю"?


Если поставить ниже рынка на 5% то все будет ОК, никаких проблем удаленно сдавать квартиру в Киеве я не вижу.
investorkiev
 
Повідомлень: 482
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:10

  pirat-d написав:investorkiev
Благодарю за отзыв.
Симбиоз совкошлака с новостроем (65/35).


Если у вас 3 квартиры, то это уже кое-что. Можно или вообще не работать - и будет хватать на скромную жизнь, или работать - тогда эти доп.деньги - это ваши поездки в самые красивые и гостеприимные уголки планеты, это авто классом выше, чем у ваших коллег, это сытная и вкусная еда...

Лучше иметь 3 квартиры под аренду в Киеве, чем не иметь ни одной.
investorkiev
 
Повідомлень: 482
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1501150215031504>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, Vadim V і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1328, 1329, 1330
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
13297 979481
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 10:40
antey1969
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181703
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73170)
14.07.2019 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.